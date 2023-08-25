獨／選定了！直搗侯友宜本命區　郭台銘鎖定新北板橋設競選總部

名家論壇》謝國安／賴清德聲量與民調都第一

▲民進黨總統候選人賴清德原本就大幅領先的民調，到了八月中之後還進一步拉開，支持度不僅沒有下降，還緩步攀升，而且每家民調幾乎都落在三成八左右。（圖／民進黨提供）
▲民進黨總統候選人賴清德原本就大幅領先的民調，到了八月中之後還進一步拉開，支持度不僅沒有下降，還緩步攀升，而且每家民調幾乎都落在三成八左右。（圖／民進黨提供）

文／謝國安

有一個冷氣廣告曾經有一句有名的台詞，徒弟問師父「第二有什麼好爭的啊？」，師傅露出自信的微笑說，「因為第一已經確定了」。對照目前2024總統大選局勢，簡直神預言。賴清德原本就大幅領先的民調，到了八月中之後還進一步拉開，支持度不僅沒有下降，還緩步攀升，而且每家民調幾乎都落在三成八左右，有的還超過四成。而原本六月七月跟賴清德支持度已經在誤差範圍內的柯文哲，民調卻是走跌。重點在於原本柯文哲賴以支撐的四十歲以下民眾支持度，也被賴清德超越。根據Sola大數據團隊（8/17-8/23）政治人物聲量分析排行榜指出，賴清德過去一周聲量衝至第一，總分有172132分，領先居次的柯文哲三萬多分。

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▲本周政治人物TOP20排行榜。（圖／Sola大數據團隊提供）
▲本周政治人物TOP20排行榜。（圖／Sola大數據團隊提供）
當然這跟民進黨與賴清德意識到，年輕族群的選票必須要搶。因此跟賴神相關的議題，包括主動出擊的年輕政策發酵，討論度最高的私校學費全免，以及文化部推出的一系列友善年輕人的政策，文化幣、青春動滋券與文化成年禮金這類型政策，讓年輕族群多了許多「小確幸」，加上在野陣營仍然在「三隻小豬」亂成一團，郭台銘參選態勢幾乎明確，直接衝擊柯文哲選情。在野三位候選人到目前為止還無法說服民眾他們「準備好了」，加上郭台銘開始也把砲火對準柯文哲，柯文哲也強調不會郭柯合，民眾看不出有合作空間。而柯文哲又無法撕掉加諸在身上的負面標籤，政策面上甚至是目前檯面上候選人裡最弱的。柯文哲氣勢一弱，也連帶影響民眾黨的選情。

動作最多的郭董郭台銘，總分來到101503，總算是回到十萬分以上的水平，排名第三。郭董本周天天有新聞與新說法，持續的造勢、約在野陣營候選人喝咖啡、提出「三隻小豬」論、中共若犯台媽祖會保佑等等，討論度最高的話題落在七夕情人節懷念過世前妻林淑如。只是以目前民調看來，郭台銘動作這麼多，但是民調不僅墊底，而且吃到的幾乎都是柯文哲的選票，侯友宜仍然鐵打不動的20%上下。郭台銘扭扭捏捏的不宣布獨立參選卻不斷有參選動作，拖久了反而不利於凝聚支持者氣勢。而挺郭的苗栗縣前縣長徐耀昌，繼「下架國民黨」說法發酵之後乾脆大動作退黨，引發話題，本周排名第十六。國民黨侯友宜則不到九萬分，排名第六。唯一的亮點是他說他拜訪郭董多次總是吃閉門羹，但沒有太多的討論度。比較特別的是還路於民大遊行，賴、柯、侯、郭四人都到場，從現場看來，四人表現的各有千秋，也都有引起網友討論。

至於「雲豹小公主」賴品妤本周則是話題不斷，先是由於雲豹能源被網路酸為「民進黨新黨產」，以及董座賴勁麟在「台灣服協」遊走兩岸，讓賴品妤被質疑賴家「打著服貿反服貿」。賴品妤父親賴勁麟辭去雲豹能源董座，被視為不想影響賴清德選情。後來賴品妤被記者追問跌倒也引發一波話題，賴品妤排名第八，總分有七萬多分。高雄市長陳其邁則是因為高雄淹大水被討論，排名第九。因為涉貪遭訴的新竹市長高虹安又繼續打新竹市立棒球場話題，本周餘波盪漾，聲量排名第四。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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