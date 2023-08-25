名家論壇》謝國安／賴清德聲量與民調都第一

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動作最多的郭董郭台銘，總分來到101503，總算是回到十萬分以上的水平，排名第三。郭董本周天天有新聞與新說法，持續的造勢、約在野陣營候選人喝咖啡、提出「三隻小豬」論、中共若犯台媽祖會保佑等等，討論度最高的話題落在七夕情人節懷念過世前妻林淑如。只是以目前民調看來，郭台銘動作這麼多，但是民調不僅墊底，而且吃到的幾乎都是柯文哲的選票，侯友宜仍然鐵打不動的20%上下。郭台銘扭扭捏捏的不宣布獨立參選卻不斷有參選動作，拖久了反而不利於凝聚支持者氣勢。而挺郭的苗栗縣前縣長徐耀昌，繼「下架國民黨」說法發酵之後乾脆大動作退黨，引發話題，本周排名第十六。國民黨侯友宜則不到九萬分，排名第六。唯一的亮點是他說他拜訪郭董多次總是吃閉門羹，但沒有太多的討論度。比較特別的是還路於民大遊行，賴、柯、侯、郭四人都到場，從現場看來，四人表現的各有千秋，也都有引起網友討論。
至於「雲豹小公主」賴品妤本周則是話題不斷，先是由於雲豹能源被網路酸為「民進黨新黨產」，以及董座賴勁麟在「台灣服協」遊走兩岸，讓賴品妤被質疑賴家「打著服貿反服貿」。賴品妤父親賴勁麟辭去雲豹能源董座，被視為不想影響賴清德選情。後來賴品妤被記者追問跌倒也引發一波話題，賴品妤排名第八，總分有七萬多分。高雄市長陳其邁則是因為高雄淹大水被討論，排名第九。因為涉貪遭訴的新竹市長高虹安又繼續打新竹市立棒球場話題，本周餘波盪漾，聲量排名第四。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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