塗鴉客入侵軌道！繼台鐵樹林站自強號 中捷車廂也遭惡搞15分鐘
繼台鐵新車EMU3000型自強號13日在樹林調車場遭塗鴉，中捷高鐵台中站尾軌區鄰近台鐵新烏日站軌道側的圍籬，昨晚也被入侵，兩名男子對停放於尾軌區的備用車塗鴉，15分鐘後「完成作品」迅速離去。中捷表示遭破壞的圍籬已修復，塗鴉列車也清洗完畢，後續配合警方追查，一經查獲將從重處理並求償。
記者顏幸如／台中報導
台鐵局停放於樹林調車場之EMU3000型自強號車廂，13日早上4點被發現遭不明人士塗鴉破壞。台鐵局機務處表示，以往曾有車輛遭塗鴉，但多是已報廢車輛，塗鴉地點在報廢場，此為自強號新車第一次遭到塗鴉。由於新車的烤漆表面有保護膜，台鐵局第一時間通報鐵路警察處理，搜證後列車修復師傅花了3小時將車廂恢復原狀。
無獨有偶的，台中捷運的車廂也被噴漆，而且還不是三更半夜！中捷公司在監視器畫面中發現，昨（24）日晚上8點多，有2名可疑男子先破壞綠線高鐵台中站尾軌區鄰近台鐵新烏日站軌道側的圍籬，入侵軌道後對停放於尾軌區的備用車塗鴉，2人停留約15分鐘後離去。
工作人員發現列車遭塗鴉後立即報警、派員檢修列車。中捷有18列車共36車廂，今年5月一節車廂在興富發工安意外中被砸毀。台中捷運公司表示，昨天被塗鴉的兩節車廂經檢修後確認車體未遭破壞，列車設備皆正常，今早已由修復師傅完成清洗。
台中高鐵站區屬高鐵、捷運、台鐵三軌聯通。中捷公司提醒民眾，軌道區有高壓電，擅自闖入不僅違法，還將危害自身安全與捷運系統安全，將依《大眾捷運法》第44條第3項規定，處1萬元以上100萬元以下罰鍰；另闖入者破壞圍籬後進入，涉犯《毀損罪》及《侵入土地罪》，中捷可提告追查。