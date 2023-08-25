夏日高溫破紀錄！工會籲研擬高溫假　勞動部：尚無國家強制規定

我是廣告 請繼續往下閱讀
據氣象資料顯示，台灣增溫速度比全球均溫上升還要快，台北上個月危險警戒就發布了12次，每天十多個縣市高溫警報連發。而全台因熱急症就醫的民眾次數，今年7月已暴增至875人，是前年同期數字的2倍以上，再再顯示落實勞工高溫工作的預防及保護已刻不容緩。
中華快遞企業工會認為，當溫度超過一定溫度時，應有更為彈性的工作時間安排，以避免高溫下工作，降低勞工熱傷害的風險，更應該在有業務需求，必須於高溫出勤時，給予適當的高溫津貼。
時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，歐洲及美國已有許多高溫影響評估的研究，訂定高溫退避及勞工保護制度勢在必行。呼籲政府研擬高溫假及高溫津貼制度，在極端氣溫下工作，勞工應有退避權，當溫度達一定標準時，勞工可以暫時免於出勤；高溫作為職場危險因子之一，政府也應比照危險津貼，訂定高溫津貼，以作為雇主要求勞工出勤、未能行使退避權之補償。
對此，職安署表示，為協助企業落實熱危害預防相關措施，職安署已訂定「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，並建置「戶外作業熱危害預防行動資訊網」連結氣象資料，即時提供當地熱危害風險及防災資訊，以避免高溫環境造成之熱危害。
為督促雇主於夏季期間落實保護勞工之各項措施，職安署已積極提升動態稽查及專案檢查強度，並選列熱危害高風險事業單位加強複查，罰鍰處分件次已明顯增加，提醒雇主務必落實保護作業勞工之安全及健康。
有關外界關注戶外高氣溫環境工作退避議題，職安署表示，因高氣溫環境下工作之熱危害因子，除氣溫外，尚包括作業場所的濕度及空氣流通狀態、體力負荷、工作時段及持續時間等，目前國際先進國家尚無相關強制規定，職安署將持續密切關注國際發展，適時檢討精進相關防災法制及採行措施，並呼籲雇主於極端高溫期間，可適當調整作業時間，儘量避免使勞工於中午時段工作，並落實相關危害預防措施。