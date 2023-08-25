羽球世錦賽／周天成敗給最強球王 安賽龍擁兩大優勢打遍無敵手
2023 BWF羽球世錦賽男單賽事，台灣一哥周天成今在16強戰面對世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）的挑戰，在激戰兩局後，周天成以13：21、19：21敗陣，無緣取得8強門票。地主球王安賽龍之所以能夠在羽壇男單稱霸，主要是他擁有極具威力的殺球，還有全面的打法，並不畏懼亞洲選手放小球。
記者路皓惟/綜合報導
周天城首局就陷入苦戰，一度以2:11落後，也很快以13:21先讓出一局。次局周天成有所調整，兩人分數咬得很緊，小天甚至一度以19:18領先1分，但安賽龍展現球王的本領，關鍵時刻連取3分，收下這場比賽。
29歲安賽龍擁有194公分的身高，加上靈活地腳步，讓他近年成為羽球男單霸主，高大的身軀讓他擁有極具殺傷力的殺球，而且他並沒有因為身材高大而少了靈活度，使他能夠迅速移動到場上的任何位置，以應對亞洲選手常用的小球策略。
安賽龍近年已收集各大國際賽金牌，包括東京奧運、世錦賽和歐錦賽，還有各大公開賽幾乎都是他的天下，過往他在2017年和2022年世錦賽兩度摘金，今年他以衛冕者身分參賽，將在自家主場丹麥力拚生涯第3面世錦賽金牌。