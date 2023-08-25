美Fed主席鮑爾發表談話前！台股重挫 國泰金總座這樣解讀
全球央行年會登場，不過，就在美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表談話前，美股重挫，台股今（25）日也大跌289.29點，收在16481.58點，外資在台股賣超337億元。對此，國泰金控總經理李長庚在法說會後表示，目前市場多預期聯準會可能釋出「鴿中帶鷹」基調，股市大跌若是因AI概念股獲利了結或輝達財報太好利多出盡，預期後市應仍會相對穩建，只是美聯準會政策對未來市場影響還是很大，在中國經濟動能不佳之下，美國經濟能穩住，對全球資本市場及經濟成長動能是有幫助。
記者顏真真／台北報導
李長庚說，他不是經濟學專家，但目前看到大多數分析師都認為，聯準會仍會是「鴿中帶鷹」基調，主要利率走到這，對通膨有一定抑制效果，就聯準會立場，也希望通膨可以持續往下走，只是在通膨往下走的同時，經濟不要失去動能，因此，他的看法也跟大多數分析師類似，這次聯準會可能不會太偏向哪邊，聯準會仍需觀察未來經濟數據，預期聯準會仍傾向較「鴿中帶點鷹」基調，只是升息走到尾端，到底高利率持續多久？他覺得這要看美國通膨有沒有下來及經濟動能能否持續。
至於美股重挫，台股今日也大跌快300點，李長庚也有向同事及經濟專家請教過過，大家也講不出所以然來，他想也許就是整個波動循環，AI概念股之前漲滿凶的，也許就是股價較高之下的獲利了結，甚至有人講輝達財報太好了，是不是有點這波段利多出盡的味道，假設只是這樣因素造成市場波動，他覺得後市仍會相對穩健。
不過，李長庚也提到，美國聯準會政策對未來市場影響仍很大，只是聯準會應該也不會有太過突兀的政策出現，目前大多數認為美國經濟會軟著陸，在目前中國經濟動能很強時，美國經濟對穩住對全球市場及經濟成長動能是有幫助。
至於美國去年暴利升息，導致壽險業及壽險金控淨值受到影響，今年是否會好一點？李長庚表示，雖然利率仍持續在高檔，但資本市場反應沒像去年那麼大動盪，各家壽險在資產重分類及提高流動性準備後，基本上比去年狀況好很多，去年第3季出現明顯解約潮，今年狀況也明顯緩下來，這狀況對大多數壽險公司及壽險金控，整個流動性管理及部位管理都比去年容易多。