運動30分鐘VS.分段累積　運動、減重效果一樣！如何選擇強度、分段累積？

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3次10分鐘、10次3分鐘 運動效果也都相同國健署在臉書上發文表示，研究證據顯示，分段累積運動量與一次做完的效果相同，運動不需每次一定要連續10分鐘以上，可將30分鐘的運動或活動拆成3次，每次10分鐘，甚至拆成10次，每次3分鐘也可以，對於減重、慢性疾病預防或改善，其實都同樣具有效益。
因此，民眾可以在生活中找出空檔，利用零碎時間（如：通勤、午休）或是改變生活習慣找出運動的機會（如：上樓時改爬樓梯），不斷透過「+ 10分鐘」的累積，達到每日規運動及身體活動量的目標。
選擇中等強度以上運動 如何輕鬆分辨運動強度？根據世界衛生組織（WHO）最新建議，成人每週應有150分鐘中等強度的有氧運動，而且一週中要有2次肌力運動。不過，運動強度該如何分辨呢？國健署表示，運動強度是依據身體在運動時感到吃力的程度，換算成此時大約的心跳數作為判別，可分為以下4種強度：
- 費力身體運動（High-intensity Exercise）：
- 中度身體運動（Moderate-intensity Exercise）：
- 輕度身體運動（Low-intensity Exercise）：不太費力的輕度身體活動
- 坐式生活型態（Sedentary）：僅止於靜態生活的內容
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58947
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