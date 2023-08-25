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吳淡如家族癌症「命中率80%」都是女性！肺部冒白點健檢結果曝光

▲吳淡如分享媽媽那邊的家族肺癌史，幾乎都是女性，命中率大概80%，而近期也去做了健康檢查，確認肺部20顆小白點的狀況。（圖 ／吳淡如臉書）
▲吳淡如分享媽媽那邊的家族肺癌史，幾乎都是女性，命中率大概80%，而近期也去做了健康檢查，確認肺部20顆小白點的狀況。（圖 ／吳淡如臉書）

記者詹鎰睿/綜合報導

58歲知名作家吳淡如，過去曾PO文透露有家族肺癌病史，也在多年前檢查出肺部有20顆結節，使她每一年都要定期追蹤，宛如「不定時炸彈」，讓不少親友感到憂心。為此，吳淡如昨（24）日強調，她目前非常健康，肺部那20個小白點，「跟一年半以前一樣乖乖地待著，沒有擴張地盤。」

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吳淡如發文分享檢查完的心得，就連醫師都告知她，「看起來妳的免疫力挺不錯的！恭喜妳！沒有事！」吳淡如說，自從發現肺部20個小白點之後，已經是她第5年的安然度過，雖然媽媽那邊的家族，得到肺癌的比例非常高，幾乎都是女性，讓她毛骨悚然，「從我開始去做肺部攝影之後，我媽那個家族，跟我年紀相仿的親戚們也都去了，命中率大概是80%。還好，早發現都早治療。」

▲吳淡如遭批過氣，曾想開價揪出酸民。（圖／梯梯文創提供）
▲吳淡如說，因為這些小白點，使她逐漸看開人生，學會要面對問題才會解決問題。（圖／梯梯文創提供）
雖然醫師每次都會特別叮嚀，「不過你要小心喔，事實上那些小東西，也有可能張牙舞爪變成惡性…20個真的太多了…」但吳淡如則很感謝這些不定時的小炸彈，讓她逐漸看開人生，鮮少動用情緒，知道面對問題才能解決問題。

「人都是在跟時間賽跑。醫生說，癌症也是一種老化的問題。人活久了身上都是會有癌細胞的，就是看命用得快，還是癌細胞長得快。」吳淡如面對這次的檢查健康無虞，還開心吃起剉冰慶祝，有趣的是，經紀人還幽默地傳訊息祝福她，「俗話說禍害活千年，我一直相信妳會很健康的。」


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