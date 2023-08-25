清真經濟2030年達5兆美元產值！台灣食品前進馬來西亞打團體戰

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外貿協會邱揮立副秘書長在「2023年台灣清真食品主題節」現場表示，馬來西亞是台灣清真食品最主要的出口市場，如果台灣業者想進軍清真經濟，馬來西亞是絕佳的第一站，因為馬來西亞擁有眾多華人，使當地穆斯林對台灣更加熟悉，且馬來西亞的清真認證體系最完整，又在清真經濟體具有領先地位。
另外，台灣業者只要取得THIDA的認證，便能獲得馬來西亞JAKIM的認可，大大簡化了作業。邱揮立指出，目前通過清真認證的台灣業者約有1000家，包括中祥、維力、黑松、味全、統一等知名業者，和6、7年前僅有200多家相比，已經成長了4倍，這也說明台灣進軍清真市場的腳步越來越迅速。
在地通路與清真認證
台灣的餅乾、果凍、麻糬等零食在馬來西亞十分受歡迎，馬來西亞進口商Shiny採購台灣清真商品鋪貨於馬來西亞7-Eleven超商，日後也計畫進入其他通路。Shiny認為台灣食品在口感上、技術上，都擁有獨特優勢，預估銷售額可達2000萬新台幣。
對於台灣食品業者來說，透過與Shiny合作，即可打開7-Eleven通路，7-Eleven在馬來西亞目前擁有2400多家門市，每日客流量超過百萬人，市場潛力可期。而進入清真經濟市場最複雜的認證問題，又可藉著獲得馬來西亞JAKIM認可的THIDA在台灣取得驗證，降低作業複雜度。
清真認證通常每一、兩年就要重新檢驗一次，而每次認證的費用依產品與產線的種類而異，但大約需要4～10萬元，對於中小企業來說也是一筆成本，不過我國政府有給予補助，每項認證最高3萬、一家業者每年最高10萬，讓業者進入清真經濟市場之路更為順暢。
台灣食品業進軍清真市場打團體戰，在地通路與清真認證都有資源可用，另外台灣也在努力打造穆斯林友善環境，2023年「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」拿下第3名，僅次於新加坡和英國。隨著台灣對穆斯林友好與尊重的形象持續深化，未來不僅是清真食品，包括穆斯林觀光與其他生活用品也有無限商機等待開拓。