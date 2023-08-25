特企／麗舍生活市集　塑造歐美廚衛生活美學極致盛會

睽違三年，一場廚具、衛浴以及室內設計界的盛事「麗舍生活市集」特賣會即將於9月1日開啟。這個令人期待已久的廚衛特賣活動，於9月1日至4日僅有四天，於台北松山文創園區北向製菸工廠一樓舉辦。
麗舍執行長斯夏齡表示，這是麗舍前所未有以「生活美學市集」方式，結合知名室內設計師以及歐美原廠品牌，共同帶來一場跳脫傳統特賣會印象的「精品級廚衛美學市集」體驗。難得的是「麗舍生活市集」不只是特賣活動，更匯聚了歐美高端品牌廠商和知名室內設計師蒞臨現場演講，可為民眾帶來居家空間廚衛收納等實用技巧。無論您是尋找居家廚房衛浴收納設計靈感，還是對於廚衛空間美學藝術充滿熱情，在這四天都能讓你收穫滿滿。
市集的亮點之一是歐美精品級的廚房、衛浴及廚房家電商品，麗舍除了將精湛工藝和獨特設計的歐美品牌帶給民眾之外，更讓您能輕鬆擁有國際級五星飯店以及豪門名流同樣愛用的系列品牌商品。此外，麗舍生活市集在這次不只將數千件精品級廚房、衛浴、廚房家電完全釋出，更邀請業界知名設計師舉辦系列講座，讓您有機會與這些創意人士近距離交流，深入了解他們的靈感和創作背後的故事。對於愛好品味生活的消費者來說，在「麗舍生活市集」用極優惠的價格買到來自法國、義大利、德國、西班牙、美國等精品級衛浴與廚具、廚房家電，絕對是一個不容錯過的傢俱天堂。尤其「每日一物」活動，滿額即可以特賣價再享折扣。
活動現場每日都有抽獎活動，獎品涵蓋德國進口廚房龍頭、美國進口電腦馬桶蓋、附藍芽喇叭淋浴蓮蓬頭，智慧手錶、藍芽無線耳機等精緻好禮。無論您是追求時尚、品味生活，還是喜愛空間藝術，「麗舍生活市集」都將為您帶來一場難得的特賣盛會。不要錯過這個充滿魅力的「挖寶」活動！