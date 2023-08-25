中國房市雪崩！深圳「最抗跌」明星學區也難敵 豪宅價格暴跌4成
中國房市近來出現雪崩式財務危機，不僅遍地皆是爛尾樓，大型房地開發商如恆大集團、碧桂園、SOHO中國等更接連傳出暴雷，不少大城市裡的豪宅樓房就連價格腰斬仍無人聞問，根據中國媒體報導，就連過去兩年有著「最強學區房」之稱的深圳房價也開始出現重挫。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國經濟陷入困境，中媒《財新網》報導指出在房市低迷的情況下，曾被認為是深圳展現了「最抗跌」特性的明星學區中古豪宅如今也已經風光不再，這個鄰近百花小學、荔園小學、深圳實驗小學、深圳實驗中學等名校的深圳百花片區周邊房價在2020下半年後開始陸續跌落，比起高峰期下跌超過4成。
根據資料顯示，2020年下半年深圳百花片區房價達到巔峰，社區內13.6坪的房型最高成交價接近一坪新台幣289萬元，同年11月25坪2房房型更以人民幣1226萬成交，折合台幣約每坪214萬元；但在房市慘淡的大環境下，仲介指出，如今25坪的房型總價大約下跌至人民幣750萬至785萬之間，每坪大約僅能賣到新台幣124萬至130萬左右。
過去深圳熱門中古豪宅的買氣都能從頂級學區房價看出一二，但在今年7月以來，從深圳西部的前海、深圳灣到寶安中心區的房價重挫了約44%，與此同時拋售潮也隨之增加。
房仲業資深人士表示，目前中古豪宅供給大幅增加，但需求卻明顯減少，過去房屋上漲時屋主不願輕易出售，如今供應量比2020年房市高峰期多了1倍，眼下眾人更關心的已經是究竟房價要低到什麼水平才有人會買單。