宜蘭嚴選米決賽入圍名單揭曉 林姿妙：吃得到健康安全又美味
宜蘭嚴選優質米競賽今（25）日公布決選入圍名單，宜蘭縣長林姿妙出席恭賀15位入圍稻農，盛讚宜蘭縣好山好水出好農產品，尤其宜蘭米品質更是好，期許他們持續為全國消費者生產出高品質好米，並為接續的冠軍賽做好準備。
記者吳嘉億／綜合報導
宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭米不僅深受國內市場好評，締造全國白米每公斤3萬6,000元拍賣的最高價紀錄，近年來更受國際市場青睞，出口外銷到日本，顯示宜蘭米的好品質、宜蘭稻農的技術精湛；期盼藉由嚴選嚴謹的輔導管理機制，讓全國消費者吃到的每一口宜蘭米，都是健康安全又美味。
宜蘭縣農會理事長李竹村表示，宜蘭嚴選優質米競賽自107年起開辦，至今已邁入第6年，總獎金高達60萬元，每年以最嚴謹檢驗機制選出蘭陽平原的年度最佳好米；今年度共有10個鄉鎮市農會、46位農友報名參賽，自5月起經過一連串考驗及篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段2次381項農藥殘留檢驗及第三階段SGS稻穀DNA鑑定與多重規格性狀分析，最終僅有7個鄉鎮市、15位稻農取得冠軍門票，進入決賽階段。
112年宜蘭嚴選優質米競賽決選入圍名單：礁溪鄉游勝文、吳錦坤；宜蘭市劉國順；壯圍鄉藍耀毅、林金虎、張凰聿；五結鄉方福在；羅東鎮鄭聰琳、游炳煌；冬山鄉劉耀群、馬慶任；三星鄉吳炎昌、林雅儀、劉明全、簡桂賢。