除了Netflix之外，多數用戶已不僅僅依賴單一影音平台。根據尼爾森網際網路大調查，針對台灣12至65歲的長影劇影音平台使用者，採用複選方式詢問過去七天內使用過的長影劇影音網站。調查顯示，無論2023年的第一季或第二季，台灣觀眾首選前三大影音平台皆為Netflix、iQIYI愛奇藝與遠傳friDay影音。觀眾在追劇娛樂方面具有多樣喜好和選擇，對於各個平台所提供的獨特內容都表現出濃厚興趣。
透過AI智能工具ChatGPT詢問觀影平台，Netflix和iQIYI(愛奇藝國際版)的確在台灣通常被認為是使用量較高的平台，其他平台則根據其特點和內容來吸引不同的觀眾，在不同期間，使用情況也可能會隨內容種類、原創節目、免付費政策和市場變化而變動。
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iQIYI(愛奇藝國際版)在台灣已累積不少用戶，除了提供大量熱門先播的大陸戲劇及綜藝，同時也播放台灣、韓國、泰國、馬來西亞等地的節目內容，吸引了不同追劇愛好者關注。陸劇由於內容與集數、時長多，因此強檔戲劇總能創造高流量，像是近半年由白敬亭與宋軼主演，先婚後愛及偕手打擊壞人成長的古裝愛情《長風渡》、楊洋搭檔王楚然詮釋消防員與急診醫生愛情的《我的人間煙火》、肖戰主演且網評為仙俠古裝劇天花板的《玉骨遙》、周迅主演在職場權勢中毫不畏懼發聲的社會寫實話題劇《不完美受害人》。8月更有流量男神成毅的古裝武俠探案劇《蓮花樓》，開播後好評不斷，持續稱霸全站；以及《蒼蘭訣》金牌製作團隊打造的全新浪漫甜虐輕喜劇《七時吉祥》，深刻描寫七世虐戀情緣，流量迅速攀升。
此外，iQIYI(愛奇藝國際版)也持續播出多元的綜藝節目，除了長年居榜首的韓綜《RUNNING MAN》，今年更是一連播出多檔音樂競演節目，屢屢創下話題及高播放量，包含了嘻哈饒舌團體頑童參賽激戰至最後創造台灣地區高流量的《中國說唱巔峰對決2023》。另外，還有台灣電視台與團隊製播的選秀節目《未來少女》，結合重量級導師與青春洋溢女團燃炸舞台，憑藉著青春無敵的表演獲得觀眾喜愛，有望成為下一個爆紅節目！
遠傳電信推出的遠傳friDay影音，採購韓劇獨具慧眼，除了宋仲基主演獨家韓劇《財閥家的小兒子》各大媒體爭相報導，累積高討論聲量與口碑。今年獨家韓劇《模範計程車2》、《Numbers：大廈之林的監視者們》收視也開出紅盤。遠傳friDay影音更為了服務用戶，安排韓國男神安孝燮、韓團INFINITE來台與粉絲見面。不只優質韓劇，今夏更帶來多部重磅日劇，包含森七菜、間宮祥太朗主演的獨家日劇《盛夏的灰姑娘》和堺雅人、阿部寬主演的夏季日劇《VIVANT》。疫情後，海外旅遊實境韓綜更是強檔盡出，包含《跟著兄弟去瑪雅》、《杜拜大富翁》、《快遞在蒙古蒙古》皆吸引綜藝迷觀看。遠傳friDay影音更結合社群和短影音平台超過40萬粉絲，通過成功的內容行銷將《DANCE 歌手流浪團》和《Biong Biong 地球娛樂室2》等KPOP熱門韓綜不斷擴大觸及觀眾。遠傳friDay影音因為提供了多元內容，包括電影、戲劇、綜藝等，更屢獲本土影視串流影音平台使用率第一。
再引述由大量AI數據所累積的ChatGPT，如果在台灣多數觀眾要訂閱2~3個OTT影音平台，會推薦的選項，首選前三大影音平台為Netflix、iQIYI愛奇藝、遠傳friDay影音，完全呼應了尼爾森網際網路大調查對於長影劇影音網站的使用人數占比結果。再者，三個平台各自有其獨特的最新內容優勢，多國語言+台陸韓戲劇、綜藝節目，可以滿足不同口味類型和娛樂需求的觀眾。然而，這只是一個建議，喜歡追劇的您可根據自己的喜好，做出最佳的影音平台組合。