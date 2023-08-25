Toyz自爆「已到看守所報到」！突發文向觀眾道別：各位後會有期
實況主Toyz（劉偉健）2020年11月被警方查出涉嫌販毒，他一審被依「毒品危害防制條例」判刑4年2個月，二審則被延長限制出境8個月，目前全案仍在台中高分院上訴中。而Toyz這個月20日突然在DC（Discord）群組內，透露自己已到附近看守所報到，並表示「後會有期」，讓大批網友驚呼：「真的進去了？」
記者賴禹妡/綜合報導
Toyz許久沒開直播，20日他在DC群組寫下「我沒有勇氣按下直播的按鈕」、「我去附近看守所報到了」、「各位後會有期」，讓網友們感到相當錯愕，紛紛留言「真的進去了？」、「真假啦，你是我消夜時段的最佳良藥欸」、「哭了，我要怎麼活」。
不過，也有人認為，Toyz入監是遲早會發生的事，忍不住直言「終於下去囉」、「遲早會進去啊」。而Toyz昨（24）日仍在IG發限時動態，替自家手搖飲品牌「拾汣茶屋」新開幕的店面宣傳，但隻字不提近況，讓粉絲們都相當擔心。
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