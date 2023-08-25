每4人就1人胃食道逆流！醫曝可能原因 「9大地雷食物」別吃
近年胃食道逆流的盛行率約25%，相當於國人每4人就有1人有深受胃食道逆之苦，症狀包括吞嚥困難疼痛、胸口灼熱、咳嗽，還有俗稱的「火燒心」。醫師表示，造成胃食道逆流原因可能有5種；營養師也分享9大地雷食物，胃食道逆流發作時千萬別吃。
記者黃韻文/綜合報導
禾馨民權健康管理診所內視鏡室主任詹宜學在臉書提及，通常醫師會開「氫離子幫浦阻斷劑」來治療，目的是可以抑制胃酸過度分泌，但為什麼很多人卻一直治不好？詹宜學醫師表示，需正確找出造成胃食道逆流的成因，才能對症下藥，讓病患不再受到胃食道逆流的困擾。
📌造成胃食道逆流5大可能因素：
1、唾液分泌問題，造成吞嚥困難。
2、食道蠕動功能異常（食道弛緩不能、無效食道蠕動異常、食道無收縮、胡桃鉗食道、散佈性食道痙攣、下食道括約肌高張壓）。
3、橫隔膜疝氣。
4、胃酸分泌過多。
5、胃排空延遲。
程涵宇營養師列出胃食道逆流發作，千萬要避開的9大地雷食物。程涵宇提到，越來越多研究顯示，喝咖啡其實不會提高胃食道逆流的風險，反而是大吃大喝後胃食道逆流頻頻發作。而養胃、顧胃不一定是非得吃什麼、進補什麼，而是傷胃的事情不要做，像是胃食道逆流發作時，別碰巧克力、汽水等禁忌食物。