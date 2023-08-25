搶先看foodpanda粉紅市集 免費抓娃娃、會員特權喝飲料點心免錢
foodpanda 迎來 11 週年慶，將在8 月 26 日至 8 月 27 日於圓山花海廣場舉行的「叫 foodpanda 送～粉紅祭」。集結Julia 吳卓源、美秀集團、阿跨面、Tizzy Bac等 8 組藝人歌手輪番開唱。同時號召熱門美食，詹記麻辣火鍋、純愛小吃部、山海豆花、深夜裡的法國手工甜點等，現場還有粉紅遊戲區，獲勝即可獲得限量胖胖達周邊。針對會員更是大方送進到「冰菓室」可免費吃吃喝喝。
記者周淑萍/綜合報導
美食攤現場用foodpanda外帶自取 7.9 折
包含紅遍全台的製餃研所，特別推出粉紅祭限定台味「塔香三杯煎餃」、饕客必推詹記麻辣總匯「浪漫大詹」、繽紛可愛的紅葉蛋糕「粉紅霹靂生乳捲」、永康人氣甜品山海豆花「日本海藻糖紅龍果絹豆花」、道地純愛小吃部「醬爆豆乳雞」、精緻質感的深夜裡的法國手工甜點「粉紅草莓瑪德蓮」等；現場優惠再加碼，所有攤位都可享 foodpanda 外帶自取 7.9 折優惠，折扣不限次數。
Pandapro會員「冰菓室」，啤酒、冷飲、甜點免錢
pandapro 專屬冰菓室，會員可享，海尼根Silver星銀啤酒、阿美嬤紅茶免費喝，再打包深夜裡的法國手工甜點和美祿巧克力麥芽飲品免費換。
粉紅遊戲區，拿贈品
有保齡球、投籃場、眼明手快考驗命中率，挑戰成功即可獲得胖胖達周邊、STAYREAL 聯名潮 T、外帶自取 85 折優惠碼；或是現場拍照打卡上傳個人社群，即可夾娃娃機。
8組藝人開唱 16:00~20:00
8 月 26 日：Julia Wu 吳卓源 、 Tizzy Bac 、鶴 The Crane 、張語噥Sammy
8 月 27 日：美秀集團 、阿跨面、 張心傑“夠不夠ＭＡＮ”粉絲專業 、洪安妮 Anni Hung