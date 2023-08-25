特企／adi15 數位新創頒獎典禮　展現數位潮流創新力

數位部產業署自今(112)年2月24日啟動「數位新創應用獎勵計畫」徵件，選出已有市場落地實績與具備高成長潛力之新創軟體與資訊服務企業。至112年4月10日徵件截止，反應迴響熱烈，總申請件數超過150件，歷經3個月審查後，最終選出15家數位新創企業。活動中邀請15家獲獎企業代表接受表揚，後續更將提供獲獎企業各種國際媒合資源，期能協助新創企業提升品牌形象，擴大市場商機，帶動數位相關產業之整體發展。呂正華署長於引言時更進一步表示，產業署將持續以不同的方式，激發企業的數位能量與創新動能。
adi15數位新創獲獎企業為：主張數據、台灣牙易通、司圖科技、亞買訊創意生活、奇點無限、玩猴遊戲、金箍棒智慧物業管理顧問、悠勢科技、智齡科技、雅匠科技、集雅科技、雲象科技、業安科技、電豹、睿加科技等15家企業，該等企業均展現優異營運力、數位力及市場力，可做為軟體與資訊服務產業之成功創業典範。
次長李懷仁於典禮開場致詞時表示，邁向國際舞台無疑是所有adi15數位新創企業的共同目標，數位部將偕同企業共同前進，一起走進更為寬廣的世界。而櫃買中心總經理李愛玲亦勉勵新創企業，積極與務實地進入資本市場，透過市場資金帶動企業成長。
參與該次評選委員會協同召集人陳信宏在會中分享，全球數位浪潮已經無所不在，近年技術快速發展達到商用階段，帶動各行各業數位轉型，透過該次計畫徵選，希望能鼓舞更多軟體與資訊服務新創勇於創新並且出海，用新科技解決社會和產業的問題，為產業數位轉型開路。
數位部產業署將持續協助獲獎企業推廣創新研發成果及形象，以驅動新創企業拓展國際市場之潛在商機，並加速提升新創競爭力，吸引創投資源，亦盼鼓勵更多團隊提出具市場落地應用價值或社會共通性等數位創新解決方案，協助各行各業數位轉型，持續帶動數位相關產業發展。
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