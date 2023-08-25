天氣預報／蘇拉颱風持續增強！下周不排除發陸警　暴雨熱區在花東

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目前蘇拉颱風結構增強，近中心最大風速每秒28公尺，暴風半徑也長胖為120公里，預估明（26）日增強為中度颱風，並且海溫有利於颱風發展，下周二到周三（29日至30日）強度有機會達到中颱上限。
由於蘇拉颱風路徑不確定性高，若颱風偏南方從巴士海峽通過，降雨熱區將集中在東半部和恆春半島，若是直接朝台灣方向前進，除了東半部仍受影響外，北部、中部山區也會有明顯雨勢，若是在偏北靠近，東半部、中部、北部的雨勢都會相當明顯。無論颱風路徑如何移動，東半部都是首當其衝的降雨熱區，東半部、恆春半島將有明顯大雨，下周三、四要特別留意颱風雨勢。
氣象局預估蘇拉颱風下周二、三就有機會發布海上警報，陸警則要進一步觀察路徑和速度，預估陸警會在晚一些，但由於颱風有機會從巴士海峽南邊通過，也有不發海陸警的機率。至於丹瑞颱風距離相當遙遠，未來一段時間對台灣沒有影響，雙颱共舞沒有發生藤原效應機會。
明（26）日到周末這段時台灣然仍屬於午後雷陣雨型態，降雨集中在中南部沿海一代，會受到西南風影響，今（25）日晚上到清晨會有零星陣雨，假日主要降雨還是午後雷陣雨為主，各地都有午後雷陣雨發生，山區雨勢較大，東南部山區有短延時降雨發生機率，提醒大家記得攜帶雨具。