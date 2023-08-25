淡季出國更優惠！高雄巨蛋國際旅展近20家旅行社聯手促銷

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可樂旅遊推出各式特惠「高雄出發」行程，讓南台灣的旅客輕鬆出國又能省荷包。小資族絕對不能錯過的「韓國超值選5日」，旅展最低12,088 元起；國人最愛的日本則推出「九州秋好康4日」旅展限量2萬1800元起；此外可樂旅遊也特別祭出10種票券買一送一的超殺優惠，包含出國打卡必備的日韓「樂天上網卡」，日本「三麗鷗彩虹樂園」、澳門最美「新濠影滙」8字形摩天輪門票、 香港「昂坪 360」標準車廂來回、新加坡「夜間動物園」門票等。
康永旅行社為專精歐洲的資深專業團隊，推出旅展「現場報名限定」（付訂），兩人同行可省6000元，旅展期間報名歐洲行程，加贈「歐洲高額申根保險」。
旅展還規劃「早鳥限定」活動，8/25至8/28每日前200名入場來賓，至入口處排隊領取號碼牌，即可到大會贈品區抽福袋。人人有獎，最大獎為小琉球行程，另外還有各種旅遊住宿券、星級美食餐券、旅遊伴手禮等多項好禮。「消費滿額抽」凡於旅展現場消費滿 5,000 元、伴手禮滿 1,000 元，即可兌換摸彩券乙張，最大獎為韓國來回機票，買越多中獎機率越高。
「集章抽船票」展覽期間至全館「蓋章處」蓋章，集滿6個章可至大會贈品區投入摸彩箱，即可獲得乙次抽獎機會，獎項為名勝世界郵輪-香港來回船票。還有「預約報到抽」樂園門票，凡官網索取免費門票並於展覽期間報到之會員，即具備活動抽獎資格，將於展覽結束後抽出 1 名幸運兒可獲得小叮噹科學主題樂園門票。