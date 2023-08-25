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淡季出國更優惠！高雄巨蛋國際旅展近20家旅行社聯手促銷

▲高雄巨蛋國際旅展集結近20家旅行社推出超殺價格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.25）
▲高雄巨蛋國際旅展集結近20家旅行社推出超殺價格。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.25）

記者陳美嘉／高雄報導

暑假已近尾聲，旅行業者緊接著推出淡季出國優惠促銷。高雄巨蛋國際旅展8月25日至28日登場，集結近20家旅行社推出超殺價格。今(25)日開幕現場還規劃「鏟錢挑戰賽」，最佳鏟錢高手一舉贏得越南來回機票，最後由1名中年婦人贏得冠軍，她透露，3年多沒有出國，本來已計畫10月要去韓國，沒想到參加這次活動，意外獲得越南來回機票，打算與家人一起共赴越南旅遊。

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▲旅展開幕現場規劃「鏟錢挑戰賽」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.25）
▲旅展開幕現場規劃「鏟錢挑戰賽」。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.25）
這次秋季旅展邀請可樂旅遊、五福旅遊、名勝世界郵輪、行家、澳門旅遊局、雙向、 飛騰等近 20家旅行社聯手促銷。五福旅遊推出多款熱門旅遊路線，旅展限定祭出第2人最高減1萬；國人最愛的日本旅遊，精選「東京河口湖楓葉季5日」只要3萬2800元起；還有多款虎航限定日本自由行商品，祭出二人減 3,000 的下殺優惠；而歐美紐澳也推出5萬有找的促銷。

可樂旅遊推出各式特惠「高雄出發」行程，讓南台灣的旅客輕鬆出國又能省荷包。小資族絕對不能錯過的「韓國超值選5日」，旅展最低12,088 元起；國人最愛的日本則推出「九州秋好康4日」旅展限量2萬1800元起；此外可樂旅遊也特別祭出10種票券買一送一的超殺優惠，包含出國打卡必備的日韓「樂天上網卡」，日本「三麗鷗彩虹樂園」、澳門最美「新濠影滙」8字形摩天輪門票、 香港「昂坪 360」標準車廂來回、新加坡「夜間動物園」門票等。

康永旅行社為專精歐洲的資深專業團隊，推出旅展「現場報名限定」（付訂），兩人同行可省6000元，旅展期間報名歐洲行程，加贈「歐洲高額申根保險」。

▲高雄巨蛋國際旅展集結近20家旅行社推出超殺價格，吸引眾多民眾前往。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.25）
▲高雄巨蛋國際旅展集結近20家旅行社推出超殺價格，吸引眾多民眾前往。（圖／記者陳美嘉攝，2023.08.25）
旅展還規劃「早鳥限定」活動，8/25至8/28每日前200名入場來賓，至入口處排隊領取號碼牌，即可到大會贈品區抽福袋。人人有獎，最大獎為小琉球行程，另外還有各種旅遊住宿券、星級美食餐券、旅遊伴手禮等多項好禮。「消費滿額抽」凡於旅展現場消費滿 5,000 元、伴手禮滿 1,000 元，即可兌換摸彩券乙張，最大獎為韓國來回機票，買越多中獎機率越高。

「集章抽船票」展覽期間至全館「蓋章處」蓋章，集滿6個章可至大會贈品區投入摸彩箱，即可獲得乙次抽獎機會，獎項為名勝世界郵輪-香港來回船票。還有「預約報到抽」樂園門票，凡官網索取免費門票並於展覽期間報到之會員，即具備活動抽獎資格，將於展覽結束後抽出 1 名幸運兒可獲得小叮噹科學主題樂園門票。

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