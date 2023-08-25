應對中國經濟逆風 美副財長：美國已做好準備確保經濟增長
中國經濟增長放緩又碰上國內房企接連爆雷，美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）24日提到這可能對於一些仰賴中國經濟成長的發展中經濟體或地區來說帶來困難，但他也提到美國經濟有能力抵禦因此而產生的逆風。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國經濟在房市加劇衰退、信貸成長下滑、消費者不願花錢支出下成長步履蹣跚，《路透》報導指出艾迪耶摩稱美國財政部正在密切關注中國的經濟發展，並稱美國的決定是為了應對由此產生的逆風並做最好的準備，「我們將繼續監測中國發生的事情，但我們的目標是採取相關措施確保美國經濟能夠在逆風中成長」。
艾迪耶摩也提到擔心其他依賴中國經濟的國家，包含發展中國家、亞洲與歐洲經濟，他提到中國目前的經濟困境來自嚴格的新冠清零政策與封鎖決定導致，美國靠充足的聯邦資源與確保公眾能接種有效疫苗度過了疫情，另外也透過2021年「美國救援計畫」（American Rescue Plan）、「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）對於基礎設施、半導體與潔淨能源的鼓勵與投資，使該國經濟動能擴大。
艾迪耶摩指出，透過上述法案的鼓勵投資，美國的經濟表現良好為該國帶來鼓舞，同時美國政府也開始為過去被忽視的社區和地區提供資源，接下來則將持續關注中國經濟事態。