開學倒數5天！雙北仍鬧教師荒　代理教師：10年沒加薪誰要做

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市教育局表示，台北市今年較早辦理國中小教師聯合徵選，許多教師本來考上也報到，但因為也考上自己家鄉的學校，而選擇返鄉，導致台北市正式教師出缺須找代理教師，也因為今年許多代理教師考上正式教師，所以今年連代理教師都很難找。
台北市教育局說，若開學後仍找不到代理教師，將請學校讓校內原有教師做「超鐘點」，比如每週上9節課變成要多上2節，或者調降減課幅度。
黃湘仙指出，根據過往經驗，開學前最後一週，都是離島、偏鄉學校缺代理教師，今年反而是雙北市出現缺額，很多學校甚至缺2至3名教師，非常罕見，因為過去全國代理教師福利最好的就是台北市，除了給予1年12個月完整聘期、薪水外，還有交通補助，若曾經在台北市擔任2年代理教師，考上正式教師後還會納入年資。
黃湘仙說，過去有許多縣市認為代理教師寒暑假沒上課不用給薪水，導致許多代理教師1年僅領10個月薪水，台北市優渥的條件自然吸引教師，但今年教育部修正相關辦法，規定全國代理教師1年聘期皆為12個月，可以領全薪，自今年8月新學年起實施。許多代理教師月領3萬9000元，就會去思考雙北房租、食宿、生活成本高，教育負擔、要求也比較多，不如去低消費的縣市任教，或乾脆返鄉教書，可以說「全年聘對師資流動的影響，有助於偏鄉、卻害了雙北鬧教師荒」。
另外就是和今年正式教師開缺較多有關，黃湘仙表示，代理教師考上正式教師後，原先的代理教師自然出缺，但要關注的重點應該是「師資水位為何補不滿」？
全教總理事長侯俊良表示，今年整體正式教師開缺6200個，部分代理教師考上正式教師，再加上原本師資培育出來的代理代課教師，因為多年未考上正式教師、有感於教師勞動條件差、社會地位不佳等，決定離開教育職場，甚至近幾年各校要求多語師資，許多符合條件的教師，有更多專長，當看到更好的工作條件，也會思考不見得要當老師，而離開教學場域，這都相當可惜。
黃湘仙也說，許多代理教師抱怨一年一聘的工作「看不到未來」，除了每週要教課外，還常常被要求兼行政工作，工作壓力大、過勞等，讓人很想辭職，另外，正式教師有敘薪制度，薪水會隨著年資有所成長，但代理教師「10年來都領3萬9000元誰要來」？
「比起勞動條件，影響最大的恐怕還是職場友善程度」，黃湘仙表示，最近就有家長擔憂各縣市急著徵人，很多代理教師非本科系、沒經驗，開學恐怕會大亂，但她認為，只要具有一定的教育水準、做足準備，有心都能把工作做好，家長、資深教師越標籤化代理教師沒有經驗，會做不好，就越沒有人要來，長期下來，只會惡性循環，建議除了提高代理教師薪資、增加敘薪制度劉財外，也要建立友善的職場文化。
侯俊良建議，教育部應盤點師資量能，預估未來幾年的教師退休潮等，並從根本改善教師勞動條件，不管是待遇或社會地位，都應該要有所提升，才能吸引更多人從事教職。