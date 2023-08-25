啦啦隊狂跳18分鐘〈統一尚勇〉逆轉勝！嗨到嘴開 崩壞畫面曝光
統一7-ELEVEn獅在昨（24日）晚比賽中上演精彩的逆轉秀，靠著最後半局一口氣奪下6分，氣走近況火燙的樂天桃猿。有趣的是，旁邊的啦啦隊Uni-GIrls竟然連續跳了18分鐘的〈統一尚勇〉，10位女孩都已經跳到壞掉，嘴巴開開宛如企鵝一樣走路狂歡。
記者詹鎰睿/綜合報導
9局下半之前，比數落後5分的統一獅隊，靠著林益全率先敲安，開啟反攻模式，後續何恆佑、 蘇智傑、林岱安、林子豪、邱智呈、 陳傑憲接連建功，雖然幾乎都是內野滾地球，但樂天桃猿就是抓不到出局數，還被獅隊陳鏞基擊出強勁的三壘滾地球，遭到扳平。
此時，鏡頭帶到場邊啦啦隊，大家早就已經跳到瘋掉，有的嘴巴開開，左搖右晃，宛如企鵝一樣狂歡走路，而有的女孩則學起大猩猩不斷敲打胸口，大家高舉雙手瘋狂吶喊，最後終於迎來精彩的逆轉勝，不過這段啦啦隊崩壞的畫面，也瞬間掀起網友們討論。
其中Uni-GIrls成員綵冞就PO文分享，「九局大分逆轉跳尚勇跳到壞掉的快樂UG！」就連自己看到轉播都在笑，「快樂的不行，然後也壞的徹底，可惡讓大美逃過了一截。」好友們通通笑到不行，「太可愛了」、「我成功保護了我的形象」、「瑟七壞得最徹底。」