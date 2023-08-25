亞灣2.0首發　高捷黃線Y15聯開案北上招商

高市捷運局今（25）日上午於台北辦理「高雄捷運Y15站開發案」招商說明會，由副市長林欽榮親自主持，宣示配合亞灣2.0國家級政策推出的第一個捷運聯合開發案─捷運黃線Y15站招商案正式啟動，現場吸引共計30家廠商踴躍報名了解本案開發內容。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮致詞時表示，本招商案已於8月14日正式公告徵求投資人，開發基地位於國家級重大建設－亞灣智慧創新園之核心位置，且為高雄捷運黃線及輕軌車站交匯樞紐，緊鄰高雄港旅運中心，居國境進出門戶區位，通抵高雄國際機場亦交通便捷，本基地具陸海空交通優勢。此外，配合亞灣2.0相關投資獎勵，更吸引金融與科技業投資人目光，並積極評估進駐設置企業總部與研發中心之可行性，其中土地所有人分配比例30%，在市場上應極具有誘因。
捷運局長吳義隆表示，本開發基地緊鄰海洋國門─高雄港旅運中心，同時具有雙捷運出入口優勢，可透過捷運快速連接高鐵左營站、台鐵高雄車站及高雄國際機場，配合亞灣2.0政策加持，適宜規劃企業營運總部、商辦、商場等商業設施，預估將引進民間投資超過115億元，創造至少800個就業機會，歡迎國內外投資人與市府攜手開展高雄亞灣新紀元。
捷運局說明，Y15站開發用地面積3,433坪，都市計畫使用分區為特定經貿核心專用區(二)土地（建蔽率60%；容積率630%），為鼓勵企業總部進駐亞洲新灣區，開發案申請人需先依據「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」取得企業總部進駐亞灣審議會審認合格函。另本案也透過都市計畫土管規定，引入相關策略性產業者直接給予20%容積獎勵，全數由投資人取得，同時參考近期聯開及公辦都更案例，放寬申請條件資格規定，以讓更多投資人參與本開發案，共創亞灣新榮景。