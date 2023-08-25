大幅提升遠洋漁獲量！首創無人機隊魚況探勘技術前進北太平洋

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經濟部技術處處長邱求慧表示，此一全球首創無人機隊魚況探勘技術，將由穩發漁業、隆順漁業、豐國水產，以及無人機業者經緯航太，在北太平洋馬紹爾群島進行實證，可同時派遣四架無人機探勘魚群，運用獨創之高效能一體化無人機天線技術，達成60公里以上之遠距通訊，將可大幅提升遠洋漁獲量。
經濟部次長林全能指出，經濟部近年從智慧科技、新創培育、鏈結國際三大方向著手，跨部會合作，推升亞灣成為臺灣重要智慧科技樞紐，總計創造超過435億產值，此次展會中技術處專館具三大主軸，一是鏈結在地，技術處以AIoT科技應用於遠洋漁業，協助漁船搶占漁撈先機，二是淨零科技，結合法人研發力量，在展會帶來可協助產業轉型的淨零科技解方，三是新創團隊，15家法人衍生成立新創，期望透過亞灣新創大南方，與在地新創團隊相互交流，促進台灣新創蓬勃發展。
穩發漁業公司董事長及高雄區漁會理事長謝龍隱說，高雄是遠洋漁業重鎮，全台遠洋漁貨幾乎集中於高雄市，但遠洋漁業出航時間短則半載長則數年，越來越難招工，加上魚場搜尋仰賴人眼辨識與經驗判斷，現在漁業經驗已經很難傳承，未來透過跟經濟部的合作，將能運用人工智慧結合無人機技術，把人工經驗轉換為數位資產，擴大漁場搜尋範圍，有助讓外海工作時間減半，成本降低、效率提高、產值增加，創造科技化的遠洋漁業生態系。
邱求慧說，台灣的遠洋漁業世界有名，年產值326億元，遠洋漁業漁船數量則在全球排名第二，但漁業工作卻非常辛苦，此次公開亮相的遠洋漁業無人機隊，是以2021年金屬中心發表的可抗七級抗風雨垂直起降(VTOL)無人機為基礎，加入工研院研發的遠洋漁業AIoT加值系統，並整合漁船既有設備的魚汛資訊，結合魚群熱點大數據，未來就像漁撈長的鷹眼，幫助漁船在海上搶得先機，讓漁獲滿載。