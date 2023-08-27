洪暐哲專訪／防彈少年團老師教唱 他是「王一博編舞」御用Dancer
24歲前大陸男團「新風暴」的台籍成員洪暐哲，與新生代演員楊懿軒搭檔主演BL劇《免疫屏蔽》，成為今夏腐女的新貨男神之一，洪暐哲接受《NOWnews今日新聞》專訪，提到16歲赴韓國當練習生4年的培訓生涯，不僅由BTS防彈少年團歌唱老師負責教唱歌，洪暐哲的舞蹈實力也很堅強，負責擔任王一博的男團UNIQ編舞Demo舞者。
記者羅凌筠/台北報導
洪暐哲來自單親家庭，因為天生好動，從12歲學習芭蕾舞，舞齡長達12年，16歲他參加經紀公司選秀，遠赴韓國當練習生，體驗過10人合宿共用1間浴室的團體生活，當時公司請到BTS防彈少年團的歌唱老師授課，洪暐哲笑說：「遇到老師之前，我從來不知道自己會練高音。」都是老師一步一步逼出潛力來的，此外，洪暐哲筋開腰軟可以一字馬，韓國舞蹈老師幫UNIQ編舞的Demo，都是由洪暐哲擔任示範動作的舞者去拍攝。
練習生競爭激烈，洪暐哲等了4年都沒辦法出道，坦言最怕聽到「要出道了，再等一下下」這句話，直到2019年他參加選秀節目《以團之名》，最終成為冠軍隊伍出道，不過由於團體是限定組合，期滿後洪暐哲回到台灣，有幾個工作邀約上門，本來闖蕩演藝圈的路充滿坎坷，媽媽很反對他再走演藝圈，不過洪暐哲轉念一想：「別人都還沒放棄我，為什麼我要放棄我自己？」洪暐哲選擇從戲劇初試啼聲，也獲得不錯的迴響。
說來緣分也是奇妙，洪暐哲戲劇《免疫屏蔽》的男主角楊懿軒，正是他北藝大的學長，兩人差了6屆，可是洪暐哲從高中就認識對方，感情好到天天聊天，一開始要演男男CP，洪暐哲心理障礙不小，「我一直把他當親哥哥，天啊跟哥哥親親，有點不倫的感覺。」他們索性在拍攝期間同居1個禮拜，從中培養感情。
洪暐哲大讚楊懿軒具備一切家庭主夫的條件，會打掃、洗衣服，洪暐哲半開玩笑的說：「在他家住1個禮拜，原本7件內褲變2件，我不知道他有沒有其他意圖啦。」他也承認自己在那1周被細心照顧，什麼事情都不用做，除了叫楊懿軒起床，「我有一個神奇的體質，永遠在鬧鐘響的前1秒睜開眼睛。」