特企／第11屆福州海峽青年節　電競、霹靂舞、以球會友Play ball

陳克威指出，兩岸有相同的文化根基和歷史背景，是永遠密不可分的共同體，應深化與廣化更多交流機制，拓寬交流管道，加強兩岸青年交流合作，組織更多青年交流團、舉辦青年論壇，在經濟發展、科技創新、文化新媒體等多方面促進兩岸融合發展。大陸國台辦副主任潘賢掌則表示：多年來，兩岸青年始終走在促進兩岸交流、推動融合發展隊伍的前列，為兩岸關係和平發展、融合發展增添蓬勃活力。
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主辦單位福建省棒壘球協會常務副會長任智雲指出：台灣棒球發展遠勝中國大陸，棒球實力也受世界肯定，台灣棒球發展絕對是大陸最好的借鏡對象，所以我們積極開出多個崗位希望有更多台灣教練與棒球專業人士到大陸來任職教導，也廣泛邀請台灣各級棒球隊來福建進行比賽與交流，海青盃與麒麟盃更是我們福建積極打造的棒球品牌盃賽，更希望爾後兩岸能成立一個棒球聯盟共同為棒球環境發展而努力！
另外，今年「海青節」也舉辦了首屆「兩岸霹靂舞大賽」，來自嘉義築夢者舞團的團長老師田晉瑜表示：這次帶了近50名台灣選手來參加比賽，並看到兩岸小朋友互相搭配為共同目標而努力，這樣的成果讓我感覺很溫暖，尤其霹靂舞已列入2024巴梨奧運比賽項目，兩岸雖然發展街舞時間不同但也各有不同優勢的地方，相信兩岸都能在這樣的運動中發展越來越好。
活動高潮則是在10號的「海峽兩岸名校電競營」總決賽，電競比賽台灣最終以交通大學獲得亞軍為最佳表現作收，參賽的清華大學黃同學在賽後表示：台灣曾經拿過世界冠軍造就社會一時對電競良好的氛圍，但台灣這十年來卻環境逐漸瓦解，人才出走，讓台灣跌落世界電境五大賽區，而大陸在近十年卻投入很多資源打造更完整的環境，就為了備戰今年的杭州亞運電競項目。就讀台灣大學三年級的賴同學也指出大陸近幾年奪得多次世界冠軍，這是我第一次與大陸隊線下面對面的比賽，明顯感受到大陸的強勁實力與對電競的投入扶持，希望台灣也能重視電競環境讓台灣再列入世界強隊。
在疫情開放後兩岸交流逐步回溫下，能看到大陸方面在活動內容不論是動態活動或靜態項目都是針對台灣年輕人的喜好來設計，藉以更接地氣的方式吸引更多台青的目光焦點與積極參與，也實際獲得參與此次交流活動的台灣青年們對目前大陸社會發展與用心辦活動的肯定與讚賞，不枉海青節已是福州對台交流的金字招牌。