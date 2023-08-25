名家論壇》膝關節／《查無此心》翻玩觀眾想像　台灣犯罪類型突破

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《查無此心》在犯罪結構上是很標準的類型，有著冷調硬頸的主人翁（張鈞甯），查案過程中慢慢地完成自己的救贖。張鈞甯片中的困頓就是無法理解丈夫為何選擇車內自殺而死，不能諒解當時怎麼沒有陪在老公身邊，更跨不過去內心那些相伴積累的記憶門檻。她選擇把自己困在車內，那個丈夫最後終結自己性命座位上。
張鈞甯這角色的寫法比較古典，所以搭配了狀況外卻又細心的菜鳥刑警（項婕如 飾），這兩位女警查案過程，在嚴肅節奏中妝點了許多很難寫的喜劇段落。這部分非常不容易，連辦案過程中狗屁倒灶情事接二連三，也能適時化解過於嚴肅血腥的收看高壓。相信觀眾絕對會被項婕如逗得哈哈大笑，畢竟張鈞甯一直在跟觀眾建立起那份瘦弱悲傷的纖細體型，甚至還安排了一場入浴近乎半裸的大場面。
說回來，犯罪推理這個路線確實不好拍，特別是當代觀眾隨時提防心態，太早把線索交代出來，中間大概就猜出兇手行兇原委。太晚才在結尾交代完畢，也會害觀眾覺得草草了事，有時還會用說的講完劇情省事，省去用演的來交代。
《查無此心》這個新的剪接版我認為給足觀眾後半段的反轉推理，必然性地把殺人兇手的犯罪心態藏在很後面。解釋性的劇情固然有，但也因為犯罪動機能被充分合理化，最後的解釋空間就說得通。
阮經天片中飾演非法仲介的江湖氣質，加上苦學泰語對白更能進入角色魂魄，片尾給足一場心碎爆哭考驗，這也是過去小天演技充滿爆發力的主場，他這回也把握很好。這段戲張力幾乎讓我回想《火線追緝令》中，布萊德彼特最後面對悲劇真相時的痛苦不堪。阮經天全方位崩潰絕讚演技，真心不騙不是蓋的。
本戲還有許多亮眼綠葉，包括警隊長官陳為民，與協同辦案的黃鐙輝 ，以及戲份雖少但充滿亮點的薛仕凌。特別是陳為民片中口吻殺氣十足，又能疼惜張鈞甯的悲劇性角色，也給予不可氣的直球對決。
兩人只要有對手戲都好看萬分，絕對是本片驚喜。四位編劇包括導演曾英庭， 楊貽茜、林品君、許世輝相信應該都花了大量時間完成田野調查，才能讓諸多角色立體有型，更足以說服觀眾相信台灣在犯罪推理這路線上的質感，值得入場體驗故事中的淒風苦雨，以及最後完成的人性拼圖。
總體來說，《查無此心》片名裡的那顆心，恰如其分地成為本片最大懸念，有人失去了心，變熱切地想考驗他人的真心。這些隻身來台打拼的異鄉人，多少人成了沒有名字、身份的孤苦無依者，也許在理解商業通俗題材學分之餘，更能理解這些異鄉人的寂寞。
●作者：膝關節／影評人
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