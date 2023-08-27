《雪天使》男神Toro回來了！淡出螢光幕18年 變身價破億首席顧問
41歲郭葦昀（Toro）從舞蹈天團Energy出道，挾帶超高人氣拍攝偶像劇《雪天使》，風靡萬千少女，後來因合約糾紛淡出螢光幕，Toro在這18年間轉戰幕後，當起亞洲網路媒體公司的總裁顧問，為全球頂尖嘻哈唱片公司Def Jam提供服務，受到製作人湯昇榮6次力邀，Toro終於回歸戲劇圈客串《百味小廚神 中元大餐》，演出「土地公」一角，並一手包辦主題歌曲統籌。
記者羅凌筠/綜合報導
Toro來自台南紡織世家，身價上億，擁有一張精緻俊美的臉蛋，17歲時參加傑尼斯海選，是「近畿小子」團員堂本光一親自選的第一名，不過Toro因為語言不通放棄簽約，選擇與高中同學坤達組團出道，加上舞蹈老師牛奶、阿弟、書偉，一支東湊西湊的雜牌軍團體，竟然一炮而紅。
Energy以唱跳單曲《放手》爆紅，出道1個月就辦7萬人演唱會，在唱片圈炙手可熱，據Toro本人的說法，他們處在人氣顛峰期間，一出門就是80名歌迷包圍、包車70台計程車跟隨，如果Energy在百貨公司辦見面會，歌迷1周前就要搭帳篷排隊。
2003年，難逃所有團體最怕的合約魔咒，Toro跟同學坤達反目，留在原經紀人身邊，其他4人跳槽別家唱片公司，Toro身為最紅的成員，單飛後投奔喬傑立經紀公司，拍了1部經典偶像劇《雪天使》，與經紀人孫德榮再組男團「台風」，因與同門師妹傳緋聞遭到冷凍，漸漸Toro轉向幕後發展，擔任IP製作公司執行長。
時隔18年，《百味小廚神 中元大餐》監製湯昇榮邀請Toro復出演戲，故事描述一個有通靈眼的男孩，為了找回已故總鋪師阿公的記憶，必須學會做菜給鬼吃，Toro扮演引導男孩與阿公見面的土地公，他實際考證後發現，神明在神間會有千百種形象與化身，因此劇組與他討論結合自身潮流元素，特別為他打造了專屬拐杖、風衣，非常帥氣有型。