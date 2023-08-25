升息末班車！銀行祭美元活存3.55%、定存6%　專家投資教戰

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國泰世華銀行亦指出，因應出國旅遊、求學及投資所需，美元向來是最受國人青睞的外幣，疫後解封的出國潮，更是帶動換匯需求成長，國泰世華銀行統計，今年上半年透過數位通路兌換美元的總金額，較去年同期成長超過30%。
富邦金控首席經濟學家羅瑋受訪也表示，不論全球央行年會聯準會主席鮑爾談話，還是9月1日將公布8月美國非農就業人數，市場認為聯準會9月利率不會調整，甚至11月也不見得會再升息，屆時美元就會再滑落一些。不過，他覺得美元資產還是現在最具流動性、最安全的資產，即便美國被降評，但仍沒有任何其他資產可以替代它。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪也提到，即便今年美元看弱，美元利差優勢仍在，畢竟美元仍是全球主要交易貨幣，加上根據過去10年美元指數走勢，7年都呈現上漲，每3年一個循環，即漲3年回跌1年，美元指數走的是「N」字型，因此，美元操作依時間點而定，像最近很多去年做美元定存的都陸續到期，也在評估要不要續做？他建議可以考慮續做，只是要做長不要做短。
雖然一般認為美國升息將進行尾聲，不少許多銀行仍持續推出美元高利優惠存款方案，像是兆豐銀行就推出MegaLite外幣數位帳戶美元存款，不分新舊客戶，不用完成任務，不用定存鎖期限，活期存款直接用6個月的定存利率計息，優惠利率高達3.55%。起息金額只要美元100元，每位客戶最高優惠額度5000美元。
台新銀行「好享利外幣定存專案」則是3個月期的年息達4.7%，還有網銀、行銀限定「轉轉幣換匯外幣定存專案」，美元定存1個月期的年息更高達4.8%，單筆最低承作金額1000美元，即使線上結匯金額逾新台幣50萬元，一樣可以受理，若承作時段適逢換匯活動，還可享有匯率優惠，至9月底最高可享有即期4分換匯優惠。
彰化銀行也有美元定存優惠方案，至今年12月29日止，分行及OBU客戶美元定存1個月、3個月、6個月年息分別為4.23%、4.33%、4.43%，但限新資金，單筆達1千美元以上。
王道銀行則推出固定年利率5%的美元新資金3個月定存優惠專案，每筆起存金額為300美元，限新資金參與，單筆最高上限為美元5萬元整，每人限存2筆，活動至10月31日晚上8時止。另提供不限新舊資金的美元優惠定存，新舊客戶皆可享固定年利率4.68%的6個月定存優惠，每筆起存金額為100美元，每筆上限1000萬美元，不限筆數，而這2項美元定存優惠皆採複利計息，到期一次給付。
永豐銀行則結合客戶刷卡消費與理財需求，持有永豐銀行外幣存款帳戶的卡友，在指定入口網頁同時選定刷卡消費方案並完成換匯及開立定期存單，連續3個月、每月3筆依選定刷卡消費方案使用永豐信用卡，即享3個月美元定存年利率5%等優惠。
國泰世華銀行亦有限量「美優利High」美元優利定存活動，至9月30日在CUBE App完成指定任務，在10月16日至11月30日即可樂享美元定存優惠資格，優利最高可達6%，名額限量20000名，額滿即止。