陳椒華學甲開挖爐碴鬧烏龍　南市府酸看到黑影就開槍

高雄捷運傳捷報！4大工程建設獲中央評核甲等

▲捷運局長吳義隆表示在陳其邁市長加速推動四線齊發的期許下，讓城市交通更加便利。（圖／本報資料照片）
▲捷運局長吳義隆表示在陳其邁市長加速推動四線齊發的期許下，讓城市交通更加便利。（圖／本報資料照片）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄捷運傳來捷報，交通部111年度管制計畫評核結果出爐，捷運紅橘線路網建設計畫(R11永久站與台鐵共構工程)、岡山路竹延伸線(第一階段) 、岡山路竹延伸線(第二A階段) 、都會線（黃線）建設計畫推動執行績效良好，均獲中央肯定榮獲甲等優異成績。

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捷運局長吳義隆表示，持續推動大眾捷運系統建設為市府一貫政策目標，在陳其邁市長加速推動四線齊發的期許下，施工團隊盡力縮短及降低施工期間民眾交通不便性，更期許完工通車後的軌道工程讓本市交通運輸更加便民，使輕軌與捷運乃至於台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，讓城市交通更加便利。

▲高雄市軌道工程四線齊發，讓交通運輸更加便民。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄市軌道工程四線齊發，讓交通運輸更加便民。（圖／高市府捷運局提供）
高雄捷運紅橘線後續配合高雄鐵路地下化高雄車站第二階段工程持續進行R11永久站與台鐵介面工程，配合執行績效良好，並滿足旅客於捷運/台鐵間轉乘便利性的服務需求。

岡山路竹延伸線自捷運紅線R24車站延伸至湖內區，主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，服務沿線數千億產值之各大園區，更是南部半導體材料S廊帶重要一環。岡山路竹延伸線第一階段(RK1) 目前辦理捷運紅線R24車站尾軌銜接工程及高架車站段施工作業，以113年中完工通車為目標。第二A階段(RK2- RK6)土建工程已於112年1月進場施工，預計116年完工通車至RK6南路竹站。另第二B階段(RK7- RK8）路線止於湖內區中山路與環球路口北側，於112年4月奉行政院核定，市府已同步啟動設計作業，將預定於118年底全線通車。

▲捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運。（圖／高市府捷運局提供）
▲捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運。（圖／高市府捷運局提供）
捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運，路線行經三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等六個最核心之行政區，結合捷運紅橘線、環狀輕軌，打造本市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。黃線機電標、軌道標分別於111年10月、112年4月完成簽約，刻正進行細部設計作業中。土建標前經二次流標，經檢討招標策略，拆分3標案已於7月5日上網公告，預計9月6日開資格標。

捷運小港林園線111年度中央未列管，於市府年度考評亦獲甲等優異成績，今年初完成RLT01標及RLM01標招標評選正式宣告工程鳴槍起跑，接續將辦理設計施工，預訂119年通車營運。
 

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