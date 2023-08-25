高雄捷運傳捷報！4大工程建設獲中央評核甲等

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高雄捷運紅橘線後續配合高雄鐵路地下化高雄車站第二階段工程持續進行R11永久站與台鐵介面工程，配合執行績效良好，並滿足旅客於捷運/台鐵間轉乘便利性的服務需求。
岡山路竹延伸線自捷運紅線R24車站延伸至湖內區，主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，服務沿線數千億產值之各大園區，更是南部半導體材料S廊帶重要一環。岡山路竹延伸線第一階段(RK1) 目前辦理捷運紅線R24車站尾軌銜接工程及高架車站段施工作業，以113年中完工通車為目標。第二A階段(RK2- RK6)土建工程已於112年1月進場施工，預計116年完工通車至RK6南路竹站。另第二B階段(RK7- RK8）路線止於湖內區中山路與環球路口北側，於112年4月奉行政院核定，市府已同步啟動設計作業，將預定於118年底全線通車。
捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運，路線行經三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等六個最核心之行政區，結合捷運紅橘線、環狀輕軌，打造本市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。黃線機電標、軌道標分別於111年10月、112年4月完成簽約，刻正進行細部設計作業中。土建標前經二次流標，經檢討招標策略，拆分3標案已於7月5日上網公告，預計9月6日開資格標。
捷運小港林園線111年度中央未列管，於市府年度考評亦獲甲等優異成績，今年初完成RLT01標及RLM01標招標評選正式宣告工程鳴槍起跑，接續將辦理設計施工，預訂119年通車營運。