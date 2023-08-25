李玟跌坐《好聲音》舞台！李榮浩沒攙扶遭罵爆 劉德華替他緩頰
近期爆出天后李玟（Coco）生前曾遭大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌，還流出她哭著控訴節目組黑箱作業及不公對待的音檔，引來兩岸網友怒火。當時李玟在舞台上因腳傷復發跌坐在地，身為導師之一的李榮浩卻沒上前攙扶，甚至事後也沒替李玟發聲，讓粉絲們相當不滿；近日天王劉德華受訪時被問及對此事的看法，他也幫李榮浩緩頰：「其實我覺得不管《好聲音》還是李榮浩，都需要一點自己的時間和空間。」
記者賴禹妡/綜合報導
根據陸媒報導，在《中國好聲音》的舞台表演上，李玟因為不想讓觀眾看出腳傷復發，原本說好和王澤鵬挽手演唱，沒想到節目組臨時改走位，讓她只好邊唱邊獨自站立，李玟努力唱完自己的部分後跌坐在地，還為了不影響王澤鵬的比賽，忍著疼痛繼續和聲。
根據現場觀眾說法，李玟在摔倒後許久都沒有人上前攙扶，直到坐在台下的導師梁靜茹看不下去，上前將李玟扶起，沒想到梁靜茹卻立刻被節目組的工作人員拉走，坐回舞台下方。而據悉現場還有李榮浩及李克勤兩位男導師，但台下觀眾指出，雖然李克勤也有攙扶李玟，李榮浩卻絲毫沒有動作，事後也沒有替李玟發聲，為此李榮浩遭到不少粉絲痛罵。
不過，有網友指出，李榮浩的輩分是4位導師中最小的，他當時應該和學員王澤鵬一樣，難以挺身對抗節目組。而劉德華日前在香港出席活動時，也被記者好奇詢問「為何李榮浩老師這次不替李玟發聲？」對此，劉德華幽默地替李榮浩緩頰：「那個時候的李玟當導師，總是傳遞著正能量，對學員也認真負責，其實我覺得不管《好聲音》還是李榮浩，都需要一點自己的時間和空間，當然，或許李榮浩現在忙著和老婆約會哈哈哈。」