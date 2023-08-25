術後止痛新選擇！　「超音波神經阻斷術」降低藥物副作用

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全身性給藥副作用強 術後可選擇止痛藥有限安南醫院麻醉科醫師胡紀豪表示，過去傳統方式多半以靜脈注射嗎啡類藥物，合併使用消炎止痛藥；然而，因為是全身性給藥，對部分患者難免有較強的藥物副作用，包含頭暈、噁心、嘔吐等。
他提到，臨床上偶遇主訴易暈體質的患者，因術後可選擇的止痛藥有限，往往使患者陷入兩難，不知該選擇副作用「痛」還是「暈」。
多元術後止痛術 減少麻醉劑量、快速甦醒所幸，近年麻醉醫學會致力推動多元術後止痛術，其中神經阻斷術可達到更精準、更完善的術後止痛，方法是將局部麻醉藥注射到掌管手術部位的感覺神經周圍，使其感覺麻木，除了達到術後止痛之目的，也可減少因疼痛引發的內分泌、發炎反應，甚至減少全身麻醉用藥劑量，達到更舒適的甦醒與快速回復。
超音波神經阻斷術 併發症風險小胡紀豪醫師強調，任何的醫療處置都有相關風險性，但超音波神經阻斷術導致嚴重併發症的風險非常小，惟如同所有的侵入性治療，注射處有局部感染或血腫的可能，且少數患者在藥效過後仍有麻木的感覺，不過通常在數日或數周後便會自行恢復。他補充，實際發生永久性神經傷害的率極低，約 1/5,000至1/30,000。
麻醉術前與醫師討論 視個別情況給予適切建議胡紀豪醫師指出，透過超音波神經阻斷術合併其他止痛方式，能共同達到較完善的術後止痛，減輕因單一給藥方式所造成的藥物副作用，並且減少身體發炎反應，協助患者盡早下床活動復健，以達到快速康復之目的。
若有想採用超音波神經阻斷術作為術後疼痛控制的人，胡紀豪醫師提醒，可以在麻醉術前訪視時，詢問主治麻醉醫師，交由醫師就個別患者的手術和身體進行評估，進而給予最恰當的建議。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58961
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