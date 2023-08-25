日職／王柏融本季首扛六棒無安打苦吞3K 火腿0:5不敵西武獅
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今（25）日作客埼玉西武獅隊，台灣旅日好手「大王」王柏融先發打第六棒，可惜此戰4打數沒有安打演出，吞下3次三振，西武獅靠著先發平良海馬8局無失分8K好投，終場西武獅以5:0擊敗火腿鬥士。
記者路皓惟/綜合報導
此戰2局上王柏融首個打席，在一壘有人情況下，面對平良海馬的變化球揮棒落空遭到三振。4局上，王柏融第二打席被平良海馬的一顆偏高速球誘騙揮棒再吞K，7局上王柏融第三打席擊出左外野飛球被接殺，9局上第四打席王柏融三振出局，比賽結束。
本場比賽雙方形成投手戰，前5局兩隊都未能突破對方投手，不過西武獅在6局下由柘植世那安打帶動攻勢，洋砲麥金農把握得點圈機會擊出帶有1分打點的安打，接著渡部健人再擊出安打送回2分，該局西武獅取得3:0領先。
7局下西武獅的攻勢再由柘植世那開啟，在兩出局情況下，他先是擊出安打，接著西川愛也掃出二壘安打，源田壯亮適時安打，為球隊再添2分保險分，也為本場比賽奠定勝基，最終西武獅就以5分之差獲勝。
王柏融在8月16日迎來一軍首戰，本季4次先發出賽都敲出安打，但今日先發擔任指定打擊，4打數繳白卷，吞下3次三振，打擊率下降至.316。