2023東京住宿推薦！寶可夢房、夜宿相撲大賽現場、釀酒體驗超吸睛

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可以想像今晚的住宿是置身在日本相撲大賽現場，感受著臨場觀眾為選手們發出加油歡呼之聲！「Stay SAKURA Tokyo 淺草 橫綱Hotel」位於文化重鎮淺草，是日本相撲協會官方認證的飯店。前身曾是相撲練習場「九重部屋」，改裝後訴求以相撲文化為特色的飯店，相撲現場為概念設計，四處裝點著相撲的元素與圖騰，一進門就能感受濃濃的相撲氣息。
相撲為日本國技，有超過1500年歷史，「橫綱」指的是相撲力士的最高級資格，對這項運動有所喜好的不只是當地日本人，也有許多外國人對相撲文化深感興趣。這家相撲特色飯店房型有4種，其中包含提供專屬露天浴池的豪華套房，享受奢華之餘，還能在陽台上愜意遠眺東京晴空塔。
名稱：Stay SAKURA Tokyo 淺草 橫綱 Hotel
地址：東京都台東区浅草3-30-5
網址：https://www.stay-sakura.com/yokozuna （日文）
【立川】Auberge TOKITO：米其林星級主廚 入住高級料理的旅宿體驗
來到「Auberge TOKITO」就有如身處在世外桃源般的食棧中，享受著米其林星級主廚製作的精緻料理！這家以提供高級料理的旅宿新主張，「Auberge TOKITO」將雅緻的館內空間分為「食坊」、「茶坊」及「宿坊」，讓旅人在遠離喧囂的小天地裡，享受珍饈、日式茶房及露天澡堂的漫遊饗宴。
「Auberge TOKITO」採用大量木石建材，呈現沉穩的天然色調，營造出高雅而簡約的設計風格，室內木色系裝潢流露著優雅和風，在靜謐空間中感受時光的凝動，療癒人心。Auberge TOKITO今年春季在東京立川市開幕，緊鄰JR「西國立」車站，對想要暫離市區擾嚷、感受寧靜的旅客來說，是一處優質的選擇。
「Auberge TOKITO」料理團隊的主廚為米其林二星級大廚，曾赴世界各名店及大使官邸展現廚藝。在大廚們的操刀之下，住宿的賓客能品嘗到一流手藝製作的精緻料理，而使用的食材都是由料理人到生產地直接採購，發揮食材本身的美味來滿足賓客味蕾外，也展現出日本食材的真髓。
取名為「宿坊」的住宿客房共備有4間，寬闊而謐靜的空間，皆設有露天浴池與SPA空間，讓來客享受料理人精心製作的佳餚後，能忘卻都市煩囂，沉浸在幽靜時光，好好休憩一番。
名稱：Auberge TOKITO
地址：東京都立川市錦町一丁目24番地26
網址：https://www.aubergetokito.com/ （日文）
【多摩地區】酒坊多滿自慢：體驗酒藏之樂 享受美酒的滋味與樂趣
喜歡品酒、藏酒的旅人，「酒坊多滿自慢」這家體驗型旅宿，絕對是貼心的選擇；位於造酒廠旁的「酒坊多滿自慢」是一間體驗型民宿，就近可以品嘗到各式美酒，以及相關美食與文化體驗。民宿內的「Kitchen & Bar田之實」餐廳，推出各類特色料理，食材大都取自西多摩地區，搭配酒類尤其對味，而備有的日本酒、啤酒、調酒等飲料，讓這一趟旅宿的朋友達到酒足飯飽的意境。
「酒坊多滿自慢」還提供與釀酒相關原料「麴」發展出來的「米麴體驗活動」，包括手製鹽麴、手製米麴生化妝水等，讓旅人了解並體驗米麴帶來的特有樂趣。體驗活動需以電話或透過網路預約。
這裡的住宿設施除和式客房，也有膠囊旅館形式，男性用16間、女性用12間，個人或團體都很適合。膠囊空間設計比一般膠囊旅館更深且更高，並設有門簾可拉上；而一般和室客房3間，以及行李箱專用置物房和貴重物保險櫃等，為旅客所需的完善設計，成就一趟美好的住宿體驗。
名稱：酒坊多滿自慢
地址：東京都福生市熊川1-11
網址：https://www.shubou-tamajiman.jp/ （日文）
【新宿】ONSEN RYOKAN 由緣 新宿：在新宿泡溫泉 感受全新風貌日式旅館
在繁華的新宿地區，竟然也能享受到日式傳統旅館的悠靜空間，這就是位在新宿5丁目的「ONSEN RYOKAN由緣 新宿」，為了重現日式溫泉旅宿精華，全新建築置入濃縮的日式溫泉旅館美學，並在18樓設大浴池的露天溫泉，由箱根泉源運來的鹼性單純泉質能放鬆身心滋養皮膚，而在位於18樓高的溫泉大浴場，一邊泡湯、一邊欣賞新宿城市景觀，是一件多麼雅致的享受。
從「ONSEN RYOKAN 由緣 新宿」大門就能感受到日式建築的魅力，以還原日式溫泉旅館傳統風貌為設計主軸，採用木頭、和紙素材來打造室內裝潢，纖細地表現「陰影」層次美感，客房用品也以日式餐盒為概念擺設，以自然色系、木製傢俱與榻榻米作為視覺三大要素，另還提供浴衣穿著，處處呈現著「和」之美。
全新興建的18層樓高建築，提供193間客房與套房，一部分採用日式榻榻米空間配置西式床鋪的設計，身處在靜謐氛圍裡，全然體會鬧中取靜，世外桃源的意境。
名稱：ONSEN RYOKAN由緣 新宿
地址：東京都新宿区新宿5丁目-3-18
網址：https://www.uds-hotels.com/yuen/shinjuku/#top（日文）
【新宿】APARTMENT HOTEL MIMARU：整個房間都是寶可夢 全家旅遊最合適
對喜歡寶可夢的大小朋友來說，能住在充滿寶可夢的房間是多麼令人嚮往！位於東京的公寓式飯店「APARTMENT HOTEL MIMARU」，推出寶可夢主題套房「寶可夢房」，無論是牆面、餐桌、寢具、甚至地毯，都是原創寶可夢圖樣設計，處處是驚喜。
走進房間映入眼簾的就是床上的巨大卡比獸玩偶，讓人忍不住想跳上床抱住它！房內不僅壁紙，還可以在時鐘、餐桌、盤子和杯子上找到精靈球，讓入住客一秒變身為寶可夢訓練師。最棒的是寶可夢主題套房的住客，都可獲得原創商品小禮物，大大滿足想擁有寶可夢的慾望。
此外，房間都備有廚房，以及簡單的餐點和甜點食譜，旅客可從外面買進食材，自己動手做出好吃料理，自由使用房內的寶可夢餐盤和杯具，和家人共享歡樂時光，在寶可夢的包圍下，玩遊戲、吃喝聊天、盡情享受，也可開心將照片發佈到社交媒體上，向大家展示一番！
名稱：APARTMENT HOTEL MIMARU
※目前該集團在東京地區提供寶可夢房的飯店，包含了MIMARU東京 上野EAST、MIMARU東京 銀座EAST、MIMARU東京 八丁堀，共3館，各設施的地址與電話請參考飯店官網（中文）