槍戰出生入死「沒想過家人」 侯友宜泛淚：這輩子對不起太太
國民黨總統參選人侯友宜今（25）日接受媒體專訪，被問到當警察出生入死多次，如何面對另一半？侯友宜眼泛淚光的回想起陳進興案的時候，他太太看到電視轉播才知道危險性這麼高，隔天他回家太太就問他「你進去時有想到我們母子嗎？」他回說，「如果我想到你們就不會進去了」，他知道太太很傷心，太太多年來照顧孩子，讓他無後顧之憂，「這輩子最對不起他（太太）」。
記者余祥／台北報導
侯友宜說，一直以來他槍戰結束後回家也不會特別講，老婆也不會特別問，只知道他抓到人犯，但他最討厭SNG車，那天陳進興案的時候，電視進行24小時轉播，他老婆上午去菜市場買菜，被鄰居罵說「你老公在拼命你還有心情買菜！」老婆回家看了電視才了解到情況這麼危險。
侯友宜說，隔天他回家，他老婆先問，「你以前是不是都這麼做的？」侯點點頭，老婆接著追問，「你進去有想到我們母子嗎？」侯回說，「我如果有想到你們，我就不會進去了」，老婆聽後就離開房間把房門帶上，侯友宜說，他覺得老婆應該很傷心，但他也不知道如何安慰。
侯友宜講起這段往事時，眼泛淚光，前台南市議員謝龍介聽聞也十分動容，謝龍介說，侯友宜太太的舉動，就是給予侯最大的尊重跟支持，讓侯為國家拚命。
「這輩子最對不起他（太太）」，侯友宜接著說，太太時常會說，以前當警察常常不回家，後來當市長還是很忙碌，早出晚歸，但他這一生無所求，就是希望把事情做好，孩子這幾年也都是太太照顧，他有時候迷迷糊糊連孩子幾年級都搞錯，經過多年，孩子才漸漸理解他的工作。