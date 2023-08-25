劉德華終於公開11歲女兒Hanna「偉大寶貝」！父愛藏不住一臉滿足
劉德華入行40多年以來宣布首開藝術展「1/X劉德華的藝術空間」，今（25）日於香港西九文化區自由空間FREESPACE開幕，劉德華更化身導覽員，帶領媒體參觀展覽、介紹場內展品，其中作品包含他11歲女兒Hanna的繪畫作品。
記者陳雅蘭/綜合報導
劉德華將自己的經典電影、演唱會注入各種藝術創作，驚喜的是，他難得展出和女兒的繪畫作品，在藝術展的第二部分，就是聚焦劉德華的內心世界，當中「念」一區，就展出他與女兒Hanna的畫作，代表著劉德華對家庭的珍視。
劉德華透露跟Hanna分別以同一主題作畫，他一臉滿足透露愛女今年11歲，畫技比自己好，「大家覺得畫的靚那一幅，其實都不是我畫的，哈哈，對藝術較為專業人士亦有給意見，說劉德華你要跳出框框，你看你女兒的創作空間還大過你」。
劉德華回想女兒小時候就有繪畫天分，「以前帶她去找老師學畫的時候，老師說你一定要好好培養她，就從那個時候她就開始不斷畫畫。 」劉德華說自己是藝人，但愛女才是藝術家，所以尊重女兒意見，讓她挑選要展出的畫作。
劉德華表示整個藝術展的籌備過程，讓他感到相當自在，「一開始都有些緊張，但藝術家他們就經常跟我講，你先休息一下，然後離遠、看看藝術品。就是這一種自在，令人覺得沒壓力，好享受」。