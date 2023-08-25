呵護生命尊嚴　健保安寧療護擴大給付5類對象

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健保給付擴大至5類對象 新制上路估700人受惠為提升末期患者身心靈照護品質，中央健康保險署積極擴大安寧療護政策，除原已納入照護之10類疾病末期病人外，自2022年6月起收案對象再度增列末期衰弱老人、末期骨髓增生不良症候群、符合病人自主權利法第14條第1項第2至5款條件、以及罕見疾病或其他預估生命受限者。新制上路後推估約有700人受惠。
陪伴病人走過最後旅程 輔導家屬面對未來生活依據世界衛生組織（WHO）的定義，所謂安寧療護是指針對治癒性治療無反應之末期病人提供積極性及全人化的照顧。以維護病人和家屬最佳的生命品質；主要是透過疼痛控制，緩減身體上其他不適的症狀，同時並處理病人及家屬在心理、社會和心靈上的問題。
中央健康保險署指出，現行健保安寧療護醫療服務範圍包括醫院、居家及照護機構，由醫療團隊依末期病人需求，提供自入院、出院至居家相互扣連的整合性照護。健保署統計，使用安寧療護服務人數從106年約4萬3千人，逐年持續增加，至110年已達約6萬3千人，110年給付安寧相關費用共計16.8億點，顯示安寧療護有助於改善病人生命末期生活品質的觀念，已逐漸被民眾瞭解並接受。
健保署南區業務組林純美組長指出，像顏奶奶一樣的高齡衰弱患者，除可選擇在醫院接受安寧療護外，亦可選擇在宅或於機構接受安寧照護。以南區為例，目前轄區內有台南市35家、嘉義市14家、嘉義縣22家及雲林縣21家，共計92家院所可提供居家安寧服務，範圍包括在自家家裡以及老人安養、養護機構、護理之家、住宿式長照機構、身心障礙福利機構等，民眾如有相關需求可向院所洽詢。(相關資訊請至健保署全球資訊網https://www.nhi.gov.tw點選「健保服務」>「健保醫療計畫」>「安寧療護(住院、居家、共照)網路查詢服務」)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58963
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