淡水崁頂、沙崙兩里門牌誤植逾400人投錯里長 新北府：9月底更正
針對新北市淡水區崁頂、沙崙兩里門牌誤植，造成受影響住戶身分證及戶口名簿須更正，地方事務也無法釐清的民怨，新北市政府民政局今（25）日緊急邀集相關單位開會研議行政區域更正事宜，最後決議門牌更正作業即起啟動，將於9月24日正式生效。
記者吳嘉億／新北報導
崁頂里長吳庭岳是在5月時發現其里鄰內有一半的社區、共約400多名住戶，應是在新北市政府公布的行政區劃圖內的沙崙里範圍，經詢問市府後才發現原來是從2016年開始就編錯，2016年、2022年地方選舉，該處的民眾連續2次都投錯里長。對此，新北市選舉委員會則是澄清，選舉時是依選舉人戶籍地決定選舉區，因此選務並無問題，不會重行選舉。
新北市政府民政局原先回應考量住戶於去年1月行政區域調整時已換發過簿證，如崁頂里行政區域在今年更正，明年選舉後崁頂里分里再做一次行政區域調整，住戶短期內可能將面臨3次換發簿證，故規劃維持現狀，待崁頂里分里同步啟動解決，以免擾民；另受影響住戶的身分證及戶口名簿，不須更換門牌，待完成修正作業後，將到里內協助辦理換證作業。
因為地方爭議及民怨不斷，新北市政府民政局緊急在今日邀集淡水區公所、淡水戶所、崁頂里長吳庭岳、沙崙里長彭瑀筑及議員服務處開會，研議行政區域更正事宜，最後決議，為利明確兩里里政服務範圍，門牌更正作業即起啟動，包含說明會、執行計畫、更正通知、更正生效及下里換發簿證等行政作業，訂於今年9月24日正式生效。