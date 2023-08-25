強調跟蒲亭無關！克宮否認刺殺普里格津 稱栽贓臆測全是謊言
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）據信已死於空難，然而兩個月前才抗議政府貪腐發動兵變的他為何突然出現莫斯科且墜機身亡，不少猜測將矛頭指向俄羅斯總統蒲亭，但克宮今日在蒲亭公開致哀後再度出面發聲，堅稱這起事件是個悲劇，而這些懷疑蒲亭的聲音全是謊言。
國際中心楊智傑／綜合報導
普里格津率領的瓦格納傭兵組織曾協助俄軍入侵烏克蘭，但因為不滿俄羅斯國防部的決策而向克宮發起兵變，直到白俄總統出面斡旋才終止。基於俄羅斯總統蒲亭與普里格津過去的友好關係，外界當時就猜測蒲亭會對這個發起兵變的親信進行「制裁」，未料兩個月後竟果真傳出普里格津飛機失事消息。
其中不少猜測來自於俄羅斯內部，這是因為過去蒲亭政敵多半就曾發生遭綁架、莫名失蹤或遭毒殺的經驗，包含美國在內的部分西方情報官員也評估責任歸咎在俄羅斯當局。
儘管各界傳言眾多，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）25日也對此表示，墜機事件官方仍在調查中，且蒲亭最近也沒有要見普里格津的意思，所有關於「克宮下令刺殺普里格津」的說法，都是徹底的謠言。
蒲亭日前已對據報搭上這架死亡班機的乘客家屬表達哀悼，但並未承認普里格津就在死亡名單中，俄羅斯媒體亦援引瓦格納匿名知情人士表示普里格津已確認身亡，但官方尚未證實該消息。