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暑假壓軸檔「金門親子嘉年華主題日」 26日歡樂登場

▲進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，將上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，同時帶來馬戲表演。（圖／縣府提供）
▲進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，將上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，同時帶來馬戲表演。（圖／縣府提供）

記者金武鳯/綜合報導

暑假接近尾聲，壓軸重量級的「2023金門親子嘉年華主題日」，26日起為期2天，在金湖中正公園熱鬧登場。這場暑假結束前最後的親子大型活動，將邀請來自日本的超人力霸王Ultraman BLAZAR，以及MOMO家族哥哥姊姊等，與親子同歡共樂，精彩可期，大朋友、小朋友千萬別錯過。

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金門縣觀光處長李銘培表示，暑假前最後一個週末，縣府將於26、27日兩天下午三點半起舉辦「金門親子嘉年華主題日」活動，包括26日有超人力霸王Ultraman BLAZAR、MOMO家族哥哥姊姊等大咖，帶來一連串活力十足的帶動唱跳。26日當天，凡是穿戴超人力霸王系列相關服飾或面具等配件，供現場工作人員辨識確認，就可於活動服務台兌換「限量合影券一張」，數量有限，發完為止。

活動當天另有進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，他們同時帶來各式馬戲表演，要和台下大、小朋友進行歡樂互動。另顛覆傳統想像，最爆笑的創意掌中劇「台中木偶劇團」，挑戰全國語發音，讓小朋友也能輕鬆沉浸劇情。

▲「金門親子嘉年華主題日」，歡樂連連，活動當天有小朋友最嘉歡的小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場表演。（圖／縣府提供）
▲「金門親子嘉年華主題日」，歡樂連連，活動當天有小朋友最嘉歡的小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場表演。（圖／縣府提供）
好戲連台，還有「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場&夢幻泡泡體驗派對」，這次他們撰寫專屬金門的全新劇本，融入小朋友最愛的卡通角色，要在主題日和大家見面。除了這些精采的表演團隊外，在地著名的「金門棠風舞蹈團」也將帶來精彩表演，一起參與這場夏季盛典。

活動現場設置多座親子遊樂設施，有小朋友最喜歡的冰雪號海盜船、小小兵攀岩，將整座太湖中正公園打造成一座遊樂園，周邊附設有金門特色美食、文創市集及各式體驗活動，可以品嚐金門最道地的特色小吃，更可以體驗親子騎馬及攀樹等各式親子遊程活動，歡迎相揪歡渡難忘的假期！

除了有吃有玩，現場還有驚喜小活動，只要於活動現場指定拍照區拍照打卡，並完成規定條件，就可以兌換活動限定涼感巾；另於現場體驗遊程攤位參與體驗活動，即可獲得冰雪號海盜船快速通關券，數量有限，換完為止。詳情請洽臉書「樂遊金門」粉絲團及「金門親子嘉年華活動官網」查詢網址：https://kinmen.travel/family

觀光處補充，考量交通方便，特別商請金湖國中提供校園空地作為汽車臨時停車場，民眾務請依據指示牌停放太湖路二段羅寶田紀念公園停車場，以及金湖國中校內(由太湖路與士校路口大門進入，太湖路三段側門駛出)。騎乘機車民眾可停放於中正公園東側廣場停車區；中正公園提供上下客臨停區，民眾可步行進入會場。


　

　


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