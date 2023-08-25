暑假壓軸檔「金門親子嘉年華主題日」 26日歡樂登場

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活動當天另有進擊的新星馬戲團「UNI 優尼客當代馬戲團」，上演全台第一大型特技秀《進擊的巨輪》，他們同時帶來各式馬戲表演，要和台下大、小朋友進行歡樂互動。另顛覆傳統想像，最爆笑的創意掌中劇「台中木偶劇團」，挑戰全國語發音，讓小朋友也能輕鬆沉浸劇情。
好戲連台，還有「小丑氣球派對及夢幻泡泡劇場&夢幻泡泡體驗派對」，這次他們撰寫專屬金門的全新劇本，融入小朋友最愛的卡通角色，要在主題日和大家見面。除了這些精采的表演團隊外，在地著名的「金門棠風舞蹈團」也將帶來精彩表演，一起參與這場夏季盛典。
活動現場設置多座親子遊樂設施，有小朋友最喜歡的冰雪號海盜船、小小兵攀岩，將整座太湖中正公園打造成一座遊樂園，周邊附設有金門特色美食、文創市集及各式體驗活動，可以品嚐金門最道地的特色小吃，更可以體驗親子騎馬及攀樹等各式親子遊程活動，歡迎相揪歡渡難忘的假期！
除了有吃有玩，現場還有驚喜小活動，只要於活動現場指定拍照區拍照打卡，並完成規定條件，就可以兌換活動限定涼感巾；另於現場體驗遊程攤位參與體驗活動，即可獲得冰雪號海盜船快速通關券，數量有限，換完為止。詳情請洽臉書「樂遊金門」粉絲團及「金門親子嘉年華活動官網」查詢網址：https://kinmen.travel/family。
觀光處補充，考量交通方便，特別商請金湖國中提供校園空地作為汽車臨時停車場，民眾務請依據指示牌停放太湖路二段羅寶田紀念公園停車場，以及金湖國中校內(由太湖路與士校路口大門進入，太湖路三段側門駛出)。騎乘機車民眾可停放於中正公園東側廣場停車區；中正公園提供上下客臨停區，民眾可步行進入會場。