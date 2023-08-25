搶攻秋節商機 「享沐時光」開發黃金蛋黃酥搶客

中秋節腳步近，位於苗栗苑裡鎮的享沐時光莊園渡假酒店，為搶攻秋節送禮商機，繼端午節推出粽子禮盒廣受好評後，主廚團隊再次出擊，開發黃金蛋黃酥及土鳳梨酥二款月餅禮盒，要讓消費者多一種選擇，二款同搭配購買還有折扣優惠！
記者金武鳯/綜合報導
享沐行銷公關部郭仲紋經理表示，去年中秋節前夕，主廚團隊曾嘗試研發黃金蛋黃酥，內部同仁品嘗後，發現口感特別好，與坊間販售的蛋黃酥口感不同，很有賣點。為此決定今年推出不一樣的蛋黃酥，與喜歡蛋黃酥的老饕們交流！
郭仲紋表示，享沐時光莊園開幕以來，首次推出秋節禮盒，要以道地好滋味分享客群。新推出的黃金蛋黃酥口感濃郁，其中，鹹鴨蛋黃內餡飽滿滑潤如糖心般，紅豆沙餡料則綿密香醇，甜而不膩。另使用高單價的進口奶油與麵粉製作而成，擁有多層次的風味和口感，酥脆堅實整顆飽滿，首次上市的黃金蛋黃酥誠意十足！
另外也有推出土鳳梨酥禮盒，選用本土(台灣)台農2號鳳梨品種，入口甜中帶酸，果肉纖維稍粗，口感較紮實，並以嚴選紐西蘭奶油製成的酥鬆、濃郁奶香的金黃外皮，精心製作出長方金磚造型的土鳳梨酥，入口芳香滿溢！為了讓消費者除了黃金蛋黃酥外另有選擇，兩種月餅搭配還享有現折優惠，不論是企業送禮或自家品嘗都很合適！即日起至09月29日受理訂購，09月18日早上10點起即可取貨。