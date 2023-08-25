創新書市活動等你來+1　8/26高雄衛武營登場

文化部獎勵實體書店串連辦理「享讀福爾摩沙」創新書市活動，於今年7月起至明年(113)年5月接力辦理上百場以閱讀為核心的藝文市集及近千場閱讀及藝文推廣活動。首波大型書市將於本週末在高雄鳳山、澎湖馬公同時啟動，以集結書店、文創、藝文、音樂、美食等多元元素的「非典型書展」，讓大眾在綠地廣場、海堤碼頭，與藝文相遇。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄「讀冊雄hó踅 等你來+1」系列書市，是高雄首次由獨立書店串聯發起的書市活動，首場總計超過60家文創市集，8月26日在鳳山衛武營登場。主辦單位三餘書店表示，「1」指的是一本書的書背樣子，不只象徵愛閱讀的人加1位，也期待大家買的書能一本又一本。
書市現場除了書香外，還有親子活動、音樂表演、犬貓義診諮詢、繪本說故事，以及大型充氣裝置藝術。在書店攤位購物消費滿1,000元，即贈送電影票兌換券1張、滿1,600元再加贈1張，或可選擇兌換衛武營五週年慶音樂舞台劇《但是又何奈》票券1張。
澎湖則由沿菊書店於8月26日及27日，在馬公市前寮里碼頭與朱王廟廣場舉辦「廟埕X碼頭，海邊走走音樂市集」，邀請超過50家在地書店與文創業者、藝術家等一起響應，並邀來古典銅管與弦樂團、街頭藝人樂團現場表演，帶領大家感受碼頭、廟埕、海景、夕陽的澎湖空間生活美學。市集現場特別舉辦打卡創新書市就贈送書店聯合抵用券活動。相關計畫與活動資訊歡迎至「享讀福爾摩沙」書市資訊網站觀看。