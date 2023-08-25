在宅醫療成趨勢！高醫成立亞太區居家靜脈營養治療培訓中心

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高醫於記者會中分享一名案例，2歲8個月的K，因為先天短腸症，面臨營養攝取不足的危機，在進行小腸延長手術後，接受高醫營養醫療小組的評估，安排媽媽學習居家靜脈營療，在家進行近兩年的居家照護。體重從3.3公斤增加到13.5公斤，如今已成功脫離居家靜脈營養，進入幼兒園快樂上學了。
Ｋ媽咪分享「每個病友恢復狀況差異大，也有病友使用居家靜脈營養照護長達10多年。自己很幸運，孩子能在2歲8個月就脫離治療，恢復正常生活」，居家靜脈營養照護治療方式不只完善的提供孩子營養吸收，也提升整個家庭的生活品質。
高醫院長王照元表示，在宅醫療在歐美已推行多年，再加上Covid-19大流行，驅使全球醫療的變革，在台灣也不例外，在宅醫療趨勢已銳不可擋。透過「亞太區居家靜脈營養治療培訓中心」的啟動，相信能為國內的營養醫療跨團隊成員提供最完整的訓練規劃，協助病患熟悉居家靜脈營養照護，提高在宅醫療的人數及穩定居家治療的品質。
高醫外科部副部長蔡祥麟表示，居家靜脈營養治療適用腸阻塞或麻痺、大量小腸切除、腸道皮膚瘻管，或腸道營養吸收不良有死亡風險的病人，可解決病患因吸收不良導致電解質不平衡及營養不良等問題，通常在住院病患病情穩定，經營養醫療小組評估後，介入教導患者或患者家屬，順利轉為患者自行回到家中進行照護。亞太區培訓中心成員包括大腸直腸外科、胃腸內科、小兒外科與小兒科等醫師，以及護理部督導、專責護理師、藥師與營養師等，由跨領域團隊協助病患熟悉居家靜脈營養照護，提高在宅醫療的人數及穩定居家治療的品質。