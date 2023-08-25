FIBA世界盃／加拿大95:65打爆東奧亞軍法國！Alexander狂砍27分

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不過首場比賽打完，這樣的質疑聲音已經一掃而空，面對東京奧運男籃銀牌得主法國，他們靠著後場豐沛的進攻火力，將這支歐洲勁旅徹底擊敗，宣誓球隊要爭取冠軍的企圖心。
這場比賽上半場，雙方打得還算難分難解，加拿大僅以43:40領先法國，不過法蘭西軍團得分點過度集中，全靠當家得分後衛Evan Fournier的19分撐著，反觀加拿大這邊，Kelly Olynyk得到12分、主將Shai Gilgeous-Alexander則貢獻8分5籃板3助攻，團隊多點開花。
進入到第三節之後，加拿大側翼球員Dillon Brooks打得相當活躍，屢次用強壯的身體製造得分機會，而Alexander更是延續火燙手感，單節10投6中、得到13分，這一節楓葉軍打出25:8的猛烈攻勢，讓法國單節只進3球，也順勢拉開20分的領先，比賽結果提前底定。末節加拿大繼續拉開分差，終場以30分之差大勝。
Alexander今天19投9中，攻下全場最高的27分，另有13籃板6助攻2抄截，展現NBA年度第一隊的實力；Olynyk攻下18分4籃板，Nickeil Alexander-Walker和Brooks各有12分。法國方面以 Fournier的21分為最佳，但他下半場只進帳2分。