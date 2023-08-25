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FIBA世界盃／加拿大95:65打爆東奧亞軍法國！Alexander狂砍27分

▲雷霆隊球星Shai Gilgeous-Alexander幫助加拿大在男籃世界盃首戰大勝法國。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆隊球星Shai Gilgeous-Alexander幫助加拿大在男籃世界盃首戰大勝法國。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

FIBA世界盃男籃賽首天的賽果就讓人難以預料，歐洲勁旅法國首戰進攻端表現低迷，終場以65:95不敵加拿大，NBA雷霆隊少主Shai Gilgeous-Alexander全場狂砍27分，帶領球隊拿下重要一勝。

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本屆加拿大陣中有多名NBA球員，實力很被看好，不過由於不是傳統強權，因此在比賽開打前外界對他們還是有相當的疑慮，擔心這支球隊的磨合問題。

不過首場比賽打完，這樣的質疑聲音已經一掃而空，面對東京奧運男籃銀牌得主法國，他們靠著後場豐沛的進攻火力，將這支歐洲勁旅徹底擊敗，宣誓球隊要爭取冠軍的企圖心。

這場比賽上半場，雙方打得還算難分難解，加拿大僅以43:40領先法國，不過法蘭西軍團得分點過度集中，全靠當家得分後衛Evan Fournier的19分撐著，反觀加拿大這邊，Kelly Olynyk得到12分、主將Shai Gilgeous-Alexander則貢獻8分5籃板3助攻，團隊多點開花。

進入到第三節之後，加拿大側翼球員Dillon Brooks打得相當活躍，屢次用強壯的身體製造得分機會，而Alexander更是延續火燙手感，單節10投6中、得到13分，這一節楓葉軍打出25:8的猛烈攻勢，讓法國單節只進3球，也順勢拉開20分的領先，比賽結果提前底定。末節加拿大繼續拉開分差，終場以30分之差大勝。

Alexander今天19投9中，攻下全場最高的27分，另有13籃板6助攻2抄截，展現NBA年度第一隊的實力；Olynyk攻下18分4籃板，Nickeil Alexander-Walker和Brooks各有12分。法國方面以 Fournier的21分為最佳，但他下半場只進帳2分。

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