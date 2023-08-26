周末6大速食優惠！「肯德基、麥當勞」都買1送1　達美樂披薩77元

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📌中元桶餐
◾40561：咔啦脆雞×6＋蛋撻×6＝369元
◾50406：蔥動花麻脆雞×3＋咔啦脆雞×2＋QQ球＋蛋撻×6＝379元
◾50405：韓式雙醬無骨大口脆雞×2＋QQ球＋蛋撻×6＝409元
📌買1送1
◾40565：小份脆薯×2＝33元、平均17元
◾40457：4塊上校雞塊×2＝49元、平均25元
◾40566：小杯玉米濃湯×2＝40元、平均20元
◾40567：雞汁風味飯×2＝45元、平均23元
◾40459：中杯可樂×2＝37元、平均19元
◾40460：草莓起司冰淇淋大福×2＝50元、平均25元
◾40570：芒果百香果冰淇淋大福×2＝52元、平均26元
📌66元銅板價
◾40525：QQ球＋蛋撻＋小杯無糖綠茶＝66元
◾40526：中份脆薯＋蛋撻＋小杯無糖綠茶＝66元
◾40527：四塊雞塊＋蛋撻＋小杯無糖綠茶＝66元
◾40528：四塊雞塊＋小份脆薯 ＋小杯無糖綠茶＝66元
◾40568：草苺起司冰淇淋大福＋蛋撻＋小杯無糖綠茶＝66元
📌肯德基個人餐109元起
◾40488：煙燻脆雞堡＋蛋撻＋小杯無糖綠茶＝109元
◾40530：咔啦雞腿堡＋小份脆薯＋小杯無糖綠茶＝109元
◾40531：咔啦脆雞×2＋蛋撻＋小杯無糖綠茶＝129元
◾40484：紐奧良烤腿堡＋四塊雞塊＋原味蛋＋小杯可樂＝149元
◾40533：咔啦雞腿堡＋四塊雞塊＋小份脆薯＋小杯無糖綠茶＝149元
◾40534：花生熔岩咔啦雞腿堡＋小份脆薯＋蛋撻＋中杯可樂＝169元
◾50398：韓式雙醬無骨大口脆雞＋小杯可樂＝160元
📌肯德基多人餐259元
◾40535：咔啦脆雞×2＋咔啦雞腿堡＋蛋撻×2＋小杯無糖綠茶×2＝259元
◾40539：咔啦脆雞×4＋四塊雞塊＋大份脆薯＋蛋撻×2＝339元
◾40540：咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋煙燻咔脆雞堡＋蛋撻×3＋小杯無糖綠茶×3＝333元
◾40480：香草紙包雞×2＋八塊雞塊＋雞汁風味飯×2＋小杯無糖綠茶×2＝349元
◾50390：咔啦脆雞×4＋四塊雞塊＋大份脆薯＋蛋撻禮盒＋中杯可樂×2＝399元
🟡麥當勞：「夏季優惠券」即起至9月19日
◾5款買1送1：中杯可口可樂平均19元、經典美式咖啡平均24元、經典那堤平均38元、蜂蜜奶茶平均33元、蜂蜜紅茶平均28元。
◾3款加1元多1件：大薯平均33元、4塊麥克鷄塊平均25元、薯餅平均19元。
🔎麥當勞夏季優惠券（點此連結）
🟡漢堡王：即日起至10月2日
「五臟廟優惠券」有8款買一送一，包含大杯飲料、中薯、中辣薯球、4塊雞塊、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡、西部小華堡。另有4款個人套餐下殺不到100元、雙人套餐最低168元。
🟡達美樂：即起至8月30日
◾外帶6吋個人披薩77元，口味可選總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅。
◾外帶9吋中型披薩147元，口味可選波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。
◾77元可加購現烤蝴蝶酥2個＋巧克力可可酥捲4個。
🟡拿坡里炸雞專賣店：即起至9月6日
◾1台斤腿排桶特價209元
◾2台斤腿排桶特價399元
🟡頂呱呱
即日起至8月31日限時領券（點此領券），可兌換至𝟗月𝟑𝟎日。
◾原味雞腿＋薯球＋35元飲品＝109元（原價160元）
◾買2份阿勇雞塊、送雞脖子1份，共130元（原價210元）