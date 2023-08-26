實境互動親子樂園玩起來！「FunPlay嘉年華」衛武營登場
臺灣首座實境互動親子樂園「FunPlay嘉年華」即日起至10月10日在高雄衛武營北側廣場舉辦。不僅有樂園中不可或缺的摩天輪、旋轉木馬、海盜船，還有能勾起許多大人們回憶的旋轉咖啡杯等設施，再加上獨家開發，首次發表的5G沉浸互動體驗遊戲，戶外加室內共有十項遊樂設施，大小朋友可以一起來放電！
記者陳美嘉／高雄報導
「2023 FunPlay嘉年華」結合美式移動嘉年華與5G沉浸互動體感遊戲的創新概念，提供多元的娛樂體驗與感官刺激，擁有戶外6座親子遊樂設施，包括幸福摩天輪、派對旋轉木馬、奇幻尋寶船、天際小飛俠、轉轉咖啡杯、繽紛嘟嘟車等，與室內4組沉浸互動體驗遊戲，再結合擴增實境(AR)，使用手機掃描票券上QR Code，還有神秘嘉賓會透過AR擴增實境的方式現身，帶來可愛的舞蹈表演，更可以一起拍出有趣的網美照，享受虛實整合的樂趣。
首度發表的兩款5G沉浸互動遊戲「動洞激流」與「探險森林」，運用5G高頻寬、高傳輸、低延遲的特色，加上AIoT運用，讓精緻的遊戲畫面與消費者的肢體律動以及投球打怪的動作互相結合，達到沉浸互動遊戲最佳的流暢感與穩定度，讓娛樂體驗提升到新的層次。
衛武營會員或是持有8至10月衛武營演出票券，可以到衛武營3F服務中心購買指定票券享有9折優惠，其他民眾亦可至北廣場售票中心或是Klook線上購買，外縣市的民眾也可以在活動期間，到Klook客路選購和台灣高鐵推出的交通聯票，購買至左營高鐵車票，加購FunPlay嘉年華套票可享85折起優惠。