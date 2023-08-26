中國強硬反對核廢排海！網易新聞小編自嘲「不生娃不消費」遭封號
中國政府對於日本排放福島核廢水一事持強烈反對態度，不僅官方多次譴責日本政府的決定，對於中國民間批評含氚廢水的輿論也睜一隻眼閉一隻眼採取默許鼓勵態度，不過中國知名網路媒體《網易新聞》為了也跟上痛罵排放核廢水行為，小編竟在貼文內提倡乾脆「躺平」、「不婚不生」，最後慘遭帳號被封鎖。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本啟動福島第一核電站核廢水排海，中國海關總署宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，譴責日本政府是「海洋破壞者」，國內更掀起大批小粉紅跟著在各大社群媒體批評日本是「大核民族」、「無視核汙染的歷史罪人」等等，然而中國知名推特使用者「李老師不是你老師」卻指出，本想跟著輿論風向抨擊的《網易新聞》意外踢到鐵板，自嘲方式的發文反而遭到微博封鎖無法顯示。
根據「李老師不是你老師」提供的截圖可以發現，《網易新聞》官方帳號在中國的影音分享網站上針對核廢水一事跟風發文寫道，「鑑於鄰國排放汙水，小編認為我們應該早做準備，比如：不要結婚生孩子，不能汙染祖國的下一代；多存款，少消費，以備意外發生；不要買房，不要買車，人可能活不了那麼久；盡量在家躺平，不要出門亂跑，不出門上班也沒關係。」
但因為北京當局對於生育率下跌、青年失業躺平態度向來不滿，如今《網易新聞》官方帳號卻鼓勵民眾乾脆「不要生孩子汙染祖國的下一代」、「盡量在家躺平」顯然與領導階層態度背道而馳，因此《網易新聞》微博帳戶慘遭封鎖。
不僅如此，在微博上「科普福島核廢水」的相關發文也特別受到官方關切，一名中國網友就提到核廢水排排放其實「沒那麼可怕」，並從污染層面、監督層面、法規層面等進行解讀，但在獲得1.2萬人點讚之後該則微博貼文就慘遭刪除，就連發文者帳號也遭到封鎖。