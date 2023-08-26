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而今 107 年公告的「可同時提供食品使用之中藥材」品項卻僅縮減成 37 種，但無論是哪一項公告，桃膠都不在榜上，意旨只有中藥販賣業藥商執照才行販售，一般食品小吃業者則無法，但很多民眾不知道。
但因為食品與藥材大幅縮減，引起民眾反彈，根據最新的 111 年的食品原料整合查詢平臺修改，將中藥材數個等級，賴香君建議，民眾可先查詢，若列為「可食用者」，就代表可以在菜市場買，而「未確定療效」只能中藥店買。
桃膠是中藥材又稱為平民燕窩？
而這次事件源頭桃膠，又稱為「平民燕窩」，根據記載具有養顏美容的功效，很受女性的青睞，但其實桃膠是源自於桃樹的樹皮中分泌出的樹脂，在空氣中凝結後，就會形成一顆顆外表剔透、像琥珀般的色調。
一般常見的方法是將乾燥的桃膠泡水發大，並且準備桂園、紅棗、銀耳、百合、皂角米、雪燕等養顏美容、富含植物膠質的食材一同燉煮，能夠生津止渴、舒緩喉嚨、幫助排便。
然而中醫師也要提醒，桃膠可以促進腸胃蠕動、活血化瘀，對於腸胃不好、虛寒體質的人或者正值月經、出血的人並不適合吃太多。
為何桃膠不能被當食品看？
根據中醫藥司 107 年公告名列出「可同時提供食品使用之中藥材」列表中，其中 37 項為百合、荷葉、銀耳(白木耳)、山藥、生薑、昆布、薤、馬齒莧、蒜（小蒜）、海藻、小茴香(子)、八角茴香(大茴香)、羅勒、龍眼肉、枸杞子、烏梅、大棗 ( 紅棗，黑棗)、山楂、秦椒 (花椒)、胡椒 、芡實、淡豆豉、蓮子、赤小豆、薏苡仁、牡蠣殼、菊花、黃精、薄荷、絞股藍 (七葉膽)、石斛 、陳皮、肉豆蔻、草荳蔻、砂仁、人參花。
賴香君指出，桃膠沒有明列在範圍的就需要當心列屬於中藥材的一種，以中醫立場如果藥理上未被確認，但民眾會亂吃、亂買，恐會對身體造成不良影響，因此才需要格外把關。
植物部位的藥性及限制不同
然而，對於中藥材、食材的品項百百種，很多民眾搞不清楚為何明明同一種植物的根莖葉等不同部位，卻有時候看到中藥行和菜市場都買的到？賴香君表示，中藥材對於同植物的不同的部位都有特別的規範。
例如人參的莖是屬於中藥材，但是人參的花葉根卻可以當食材。而枸杞子的果實被列為是食物，但是枸杞的葉子根莖則列屬於中藥材，要有中藥商證才可以販售，一直到 111 年才開放成食材，需要特別注意。
醫師最後呼籲，使用中藥品希望有中醫師評估，若民眾透過食品原料查詢平台，僅針對「自己買來亂吃可能會有問題」的品項盡可能的管控，但就算是屬於食品類的品項，也不代表一直吃就完全安全。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
1.資料來源:食品藥物管理署-食品原料整合查詢平臺
2.資料來源:衛福部中醫藥司「可同時提供食品使用之中藥材」品項
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 桃膠為何是中藥，不是食品？中醫解析「藥食兩用」販賣部位與禁忌，用 1 工具就能分辨