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台灣處在亞熱帶國家，正因為「濕度」高，濕熱容易讓人汗流不出來；冬天濕冷時又體熱很快流失，蘇大成比較台北市 2013 年與 2022 年平均溫度、平均濕度、PM 2.5，蘇大成觀察下坦言：「台北市過去十年越來越潮濕、越來越熱，不論冬季、夏季整體氣溫增加 1-2 度、濕度也增加 5 %。」
唯一看到較好的變化是，從環保署檢測站所得到資料 PM2.5 空氣品質是有改善，到底這些細微天氣變化對於身體有什麼樣的明確改變？台大生物資源暨農學院實驗林管理處副研究員曹崇銘進行研究，招募台北市 86 名平均 43 歲的上班族進行實驗，觀察在氣溫上升、濕度增加時，心血管出現哪些變化。
隨著四季轉變，環境溫度、濕度和空氣質量存在明顯改變，濕度及 PM2.5 濃度最高都是在春季，夏季與冬季平均氣溫落差 15℃。
從研究數據發現環境溫度每上升 1℃，人體手臂「收縮壓」和「舒張壓」分別下降 0.66 和 0.61 mmHg、中心動脈收縮壓及舒張壓則分別下降 0.62 和 0.59 mmHg、左心室最大負荷皆顯著下降。而濕度每增加 1 %，心率增加 0.92 次/分鐘，心臟輸出量增加 70.02 毫升/分鐘。
依據實驗結果可以得到以下結論：
- 氣溫增加：降低手臂收縮壓及舒張壓、中心動脈收縮壓及舒張壓、左心室最大負荷。
- 相對濕度增加：汗水蒸發得更慢，身體的核心溫度持續升高，導致血管舒張，血壓可能會降低。
- PM 2.5 增加：細懸浮微粒顯著增加血壓，可能會增加城市上班族的心血管風險。
夏天適時開空調！讓身體維持較舒適
夏天溫度高、濕度高，雖然不是心血管疾病好發期，但因為身體核心溫度升高會導致血管舒張，血壓會降低。心臟仍在努力降低身體的核心溫度時，心臟必須提高心率及心臟輸出量，才能更快地將血液輸送到身體，相對濕度每增加 1 %，心率增加 0.92 次/分鐘，心臟輸出量增加 70.02 毫升/分鐘。
讓自己在舒適環境很重要，蘇大成提到：「臨床上確實遇過患者為了省錢不想開空調，便鼓勵他到有空調的地方活動像是圖書館，酷熱夏天要避開暑熱、食物要解熱。」
冬天血壓上升、血管硬度增加！
蘇大成表示：「反之在冬天溫度下降，血壓及心臟負荷將顯著增加，冬天與其他季節相比血壓會升高、血管硬度增加，血管阻力增加，確實觀察到日本人一年死亡最多是冬天，溫度絕對是健康上很重要的問題。」
另外，冬天還有個常見問題，人體為維持身體溫暖，本能地增加食物攝入，相對造成體重及腰圍的增加，這時三高也可能隨之增加。蘇大成觀察到：「民眾總膽固醇、發炎指標、血糖顯著高於夏季，冬季確實對心臟血管健康有明顯不良影響，是心血疾病的高危險季節。」
冬季時人體的心率及心臟輸出量皆降低，表明人體必須減少心臟活動，以避免寒冷天氣下的能量消耗。
生活在亞熱帶城市的民眾，從飲食生活上順應四時，在居家以及工作環境上，控制環境溫溼度及空氣品質，氣候季節與人類健康息息相關，需要更多的研究以了解氣候變遷極端天氣下人體如何適應，以促進心血管健康。
諮詢專家：台大醫院環境與職業醫學部蘇大成主任
參考文獻：Urban climate and cardiovascular health: Focused on seasonal variation of urban temperature, relative humidity, and PM2.5 air pollution
參考文獻：Health effects of seasonal variation in cardiovascular hemodynamics among workers in forest environments
文、王芊淩／圖、巫郡郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台北市十年來更潮濕、更悶熱！小心對血壓、心律、心血管都有影響