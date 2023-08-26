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Fed演說「鷹中帶鴿」！升息憂慮稍緩　美股全線收紅、道瓊漲247點

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾25日於全球央行年會演說，內容中性，被認為「有驚無險」，之後美股主要指數皆收紅。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾25日於全球央行年會演說，內容中性，被認為「有驚無險」，之後美股主要指數皆收紅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），當地時間週五於傑克森霍爾（Jackson Hole）的全球央行年會發表演說，提到通膨率2%的目標仍須堅持，若有必要，不排除進一步升息之可能。然而，鮑爾也表示，經濟狀況優於預期，接下來的利率決策會議，將根據總體數據、經濟展望與風險，「謹慎」評估是否要進一步緊縮。在鮑爾這番「鷹中帶鴿」的演說後，美股主要指數25日皆收紅上漲。

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綜合《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）等外媒報導，鮑爾的演說發表後，市場一度出現較大波動，但美股於收盤時普遍收漲。卡森集團首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）指出，雖然鮑爾的演說仍透露出鷹派訊息，但考慮到最近殖利率飆升等因素，他並不像一些人所擔心的那樣「強硬」。

美國前任聯準會官員、現任耶魯大學金融學教授英格利希（Bill English）較為保守，認為「基本的想法是他們已經接近完成，他們認為可能還有事情要做...經濟已經放緩一些，但還不足以讓他們相信通膨將會下降。」

Brandywine Global投資組合經理麥克英特利（Jack McIntyre）則看法持平，點出：「即使聯準會先將『任務已完成』的旗幟收起來，這也是一次平衡但不會改變趨勢的演講。讓聯準會有了必要的選擇權，要麼進一步收緊政策，要麼維持利率不變。」

包含克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）的一派專家則認為，聯準會仍須再升息至少1次，並更重視美國財赤偏高的事實，寧可利息高一點，也不願看到通膨不足以被抑制。

對於所謂的中性利率，鮑爾則說尚無法確定，貨幣政策限制的精確程度始終存在不確定性，但實質利率已經達到正值，也大幅高於主流的中性利率預估。

25日收盤，道瓊工業指數上漲247.48點，或0.73%，收在34346.90點；標準普爾500指數上漲29.40點，或0.67%，收在4405.71點；以科技股為主的那斯達克指數上漲126.68點，或0.94%，收在13590.65點；費城半導體指數則上漲了14.347點，或0.41%，收在3495.649點。

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