Fed演說「鷹中帶鴿」！升息憂慮稍緩　美股全線收紅、道瓊漲247點

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國前任聯準會官員、現任耶魯大學金融學教授英格利希（Bill English）較為保守，認為「基本的想法是他們已經接近完成，他們認為可能還有事情要做...經濟已經放緩一些，但還不足以讓他們相信通膨將會下降。」
Brandywine Global投資組合經理麥克英特利（Jack McIntyre）則看法持平，點出：「即使聯準會先將『任務已完成』的旗幟收起來，這也是一次平衡但不會改變趨勢的演講。讓聯準會有了必要的選擇權，要麼進一步收緊政策，要麼維持利率不變。」
包含克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）的一派專家則認為，聯準會仍須再升息至少1次，並更重視美國財赤偏高的事實，寧可利息高一點，也不願看到通膨不足以被抑制。
對於所謂的中性利率，鮑爾則說尚無法確定，貨幣政策限制的精確程度始終存在不確定性，但實質利率已經達到正值，也大幅高於主流的中性利率預估。
25日收盤，道瓊工業指數上漲247.48點，或0.73%，收在34346.90點；標準普爾500指數上漲29.40點，或0.67%，收在4405.71點；以科技股為主的那斯達克指數上漲126.68點，或0.94%，收在13590.65點；費城半導體指數則上漲了14.347點，或0.41%，收在3495.649點。