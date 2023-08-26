王心凌不到1個月開唱！突然透露動手術「還需要一點恢復期」
「甜心教主」王心凌9月23、24日將在台北小巨蛋舉行「王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」，距離開唱不到1個月，她昨（25）日突然在粉專透露完成一項手術，需要一些時間恢復，引來外界關心。
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚，王心凌發文細數8月滿檔的工作，一共有56個行程，剛拍完一支MV、不同城市的演出、演唱會會議、練舞、練團、體能訓練，專輯錄音終於殺青，完成一支公益廣告等，「前兩天好不容易排出時間，去做了必須要做的功能性內視鏡鼻竇手術」，要大家不用擔心，手術很順利，還需要一點恢復期。
王心凌說，距離新專輯發行和開唱的日子愈來愈近，想到即將和粉絲相見，每天都是滿滿的動力，「時間非常珍貴，體力活當然不會少，但更燃燒的是腦袋千頭萬緒每天都在接收新的訊息，都要選擇，都要決定，感覺還有很多關等著我去過，但闖關的過程是讓我感到幸福且快樂的」。
粉絲期待新作品又心疼偶像的身體，留言打氣：「心凌姐辛苦妳了，祝妳早日康復，手術成功，期待妳的新專輯跟演唱會喔，加油」、「期待！要好好照顧身體，看到妳那麼充實，為妳感到開心，辛苦了」、「忙碌的日子裡照顧好自己！身體健康最重要...期待九月！演唱會和專輯已經等不及啦」、「加油！也要找時間好好休息，期待演唱會見面」！